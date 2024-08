“Esta decisión no la he tomado sola”: Paola Capelli, mamá de Cony Capelli es candidata a consejera regional apoyada por el Frente Amplio

A través de redes sociales, Paola Capelli Guerra, mamá de la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile, Cony Capelli, lanzó con todo su candidatura a consejera regional por la provincia de Marga Marga, en la Región de Valparaíso, campaña política en la que está apoyada por el Frente Amplio.

Las elecciones al consejo regional se realizarán el próximo 26 y 27 de octubre, junto con las del gobierno regional, alcaldes y concejales en todo el país.

De esta manera, Paola Capelli escribió que su cuenta de Instagram que “con gran emoción y agradecimiento, quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de orgullo: ¡Soy candidata a CORE por nuestra querida provincia de Marga Marga!”.

“Esta decisión no la he tomado sola”

En la publicación, agregó que “esta decisión no la he tomado sola. Ha sido impulsada por el cariño, apoyo y confianza que ustedes, mi comunidad, me han brindado. Cada conversación, cada palabra de aliento, cada idea compartida, ha sido un motor que me impulsa a querer hacer más y mejor por todos nosotros”.

La ahora candidata, reconoció además que está agradecida de todo el apoyo que le ha dado la gente hasta este momento, mientras que en su cuenta en Instagram da cuenta de varias actividades en las que ha participado en la región.

“Estoy profundamente agradecida por todo el apoyo que me han mostrado hasta ahora. Su confianza es mi mayor motivación para trabajar incansablemente por un Marga Marga más justo, inclusivo y próspero para todos. Este es solo el comienzo de un camino que recorreremos juntos. ¡Vamos con todo!”, cerró diciendo en la publicación de la red social.

En tanto, Cony Capelli, la conocida hija de la ahora candidata a core, no se ha referido públicamente al desafío político electoral que enfrenta su madre en este momento.