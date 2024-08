“Si llegara a entrar, voy a dar un buen contenido”: Exparticipante que fue expulsado de Gran Hermano habla sobre un posible regreso a los realities

Rubén Gutiérrez, polémico exGran Hermano en su primera edición chilena, quien fuera expulsado del encierro por delicadas acusaciones en contra de él por acoso sexual en contra de su excompañera de reality Scarlette Gálvez –rostro de Chilevisión en el espacio digital Stalkeando– volvió a estar activo con los cibernautas.

PUBLICIDAD

Y a cerca de un año de que el excarabinero fuera despedido de las dependencias argentinas por este hecho, Gutiérrez mostró su interés en volver a ingresar a un programa de telerrealidad.

Según detalló Página 7, “Entraría (a un reality), pero no todavía, no es el momento, tengo que rechazar todo por el momento. Mi objetivo es terminar de estudiar”, fueron los primeros dichos de Rubén mediante un live en Instagram.

“Uno trabaja, estudia y la verdad, yo me metí a un reality, porque se me dio la oportunidad. Mis hermanas me motivaron, no es porque me naciera o quisiera algo más. Seguí la oportunidad, y bueno, aproveché... No es que me guste, porque igual soy reservado”, agregó.

Considerando que Canal 13 trabaja en su próximo reality, Palabra de Honor, Rubén mostró indicios de lo que podría ser una nueva exposición mediática en un programa de telerrealidad: “Si llegara a entrar, voy a dar un buen contenido, la gracia es que se diviertan; si quieren polémica, le damos polémica, de todo, pero siempre con humildad” , sostuvo el exfuncionario policial.

Finalmente, Gutiérrez se dio el tiempo de responder acerca de las acusaciones que lo terminaron por expulsar de ‘La casa más famosa del mundo’: “Pronto van a salir los trapitos al sol. Uno está tranquilo, no más”.

Cabe recordar que al comienzo del debut de Gran Hermano en Chile, Rubén era de los jugadores más queridos, tanto por sus compañeros como por parte del público. El excarabinero compartió en el encierro una parte dolorosa de su vida: su expareja se quitó la vida un día antes de que se fueran a vivir juntos, algo que le costó mucho tiempo superar. De ahí es que comenzó a tener simpatizantes.