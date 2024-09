“Están partiendo los mejores”: La sorpresiva muerte que afectó a Catalina Pulido, Mayte Rodríguez y Kika Silva

“Por qué cresta están partiendo los mejores!!! Amigo del alma, no sabes lo que me duele no volver a verte”. Con esas palabras la actriz Catalina Pulido reveló la triste noticia que golpeó a varios faosos.

El empresario de 47 años, Matías Saavedra, era dueño del restaurante de mariscos El Mañio y falleció tras un fatal accidente automovilístico camino a Farellones.

En la publicación, Pulido compartió una imagen junto a Matías y Benjamín Vicuña, sonrientes frente a una piano.

“Tierno, encantador, dulce, generoso, talentoso, divertido, deportista y pucha que weveamos harto mi @matiassaavedrac Te llevaré en mi corazón siempre y lo sabes. Gracias, gracias , gracias por todo mi rey. Vuela alto, pero muy alto”, destacó.

Junto a ella, fueron varios los rostros que dieron cuenta de la cercana relación que tenían con él, como Mayte Rodríguez y Kika Silva.

“Mati, todo es surreal, la vida misma lo es. Mi gran amigo, me enseñaste de lealtad, confianza y amistad. Siempre entregando felicidad , tirando salvavidas en momentos difíciles , armando logísticas por que para ti no habían imposibles”, destacó la hija de Carolina Arregui, junto a un carrusel de fotografías.

“De esos amigos … que 2 palabras bastaban para resolver cualquier problema. Me apoyaste en los momentos más crudos de mi vida. Compartimos más de un mes en un barco y repetimos viaje varias veces … con perro, con amigas , con familia… entre guitarra ceviches y conversas.Conversas que siempre llegamos a un punto en común. Esa conexión es un tesoro. Y la guardo en mi corazón para siempre descansa”, fueron para de sus palabras.

Kika Silva, en tanto, también compartió sentidas palabras para su amigo, destacando los mejores momentos que compartieron juntos.

“Que esta carta llegue directo a donde estés, mirándonos con ganas de seguir resolviendo problemas, contando una historia tras la otra, organizando para que tus amigos disfruten, siendo un amigo fiel, mirando positivo, gozando de la vida, a mil por hora, cocinando, tocando guitarra, riendo….Son innumerables los momentos que me regalaste y todo lo que me enseñaste.Espero poder seguir aportando a nuestra amistad y continuar las cosas que tú más querías”.