“Lo agrediste”: Sergio Rojas acusa a Renata Bravo de violenta actitud contra periodista de Que te lo digo

El animador de Que te lo digo, Sergio Rojas, realizó una fuerte acusación contra la actriz y comediante Renata Bravo, asegurando que había tenido una “violenta” actitud contra un periodista del programa, luego que le realizara una pregunta sobre Claudia Conserva.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del canal Zona Latina, lugar donde Tomás Staeding, conocido como “Tomacito”, se acercó a entrevistarla con su celular. Pero, Bravo habría reaccionado de mala manera, quitándole el teléfono y encerrándose en el auto para borrar la grabación.

Así lo contó Rojas en una historia de Instagram, desconcertado con la actitud de la humorista frente a “Tomacito”, joven periodista que hasta la fecha había logrado exitosas entrevistas, como con Loreto Aravena y Francisco Vidal, gracias a la buena recepción que tenía con los famosos. Incluso, la propia Karen Doggenweiler salió de Mega para responder a sus preguntas, tras ser confirmada como la flamante animadora del Festival de Viña del Mar 2025.

Producto de ello, el animador pidió a Renata Bravo que se disculpara, revelando que la llamó por teléfono, pero ella le cortó.

“Hago este video muy molesto. Te voy a etiquetar Renata Bravo porque espero, hasta las 7 de la tarde, que me des una explicación. No a mí, al Que te lo digo y principalmente a Tomás, que es nuestro periodista, que lo agrediste, le quitaste el teléfono, te encerraste en tu vehículo...espero una explicación de tú parte”.

Tras esto, agregó que “no hay nada que me pueda molestar más en la vida que la falta de respeto y estos actos que me parecen de un tropel de pelotudos que lo sigan haciendo en la televisión chilena. Harán mucho humor, pero lo que hiciste ahora me parece que es un atentado contra la libertad de expresión, contra el periodismo y si te gusta hacer reír a la gente, en este caso lo único que estás logrando es dar pena, por una actitud totalmente deleznable”, despotricó.

Sergio Rojas contra Renata Bravo: “Es violencia”

En conversación con Publimetro, Rojas, reveló que a pesar de que ella borró el video, de igual forma lo tienen en su poder. Registro donde quedaría en evidencia que le quitó el teléfono “de una manera muy violenta”.

Además, cuestionó que si la situación hubiese sido al revés, el joven arriesgaría una demanda.

“Es violencia. Qué pasa si un periodista le quita el celular a un rostro, no te quepa ninguna duda que son capaces de acudir a tribunales. Estos famosillos creen que pueden hacer lo que quieran y al menos con el QTLD no y con ninguno de sus integrantes, porque estamos haciendo un trabajo. Tú puedes querer hablar o no, pero quitarle su herramienta de trabajo, encerrarte en el auto y meterte a su memoria para borrar un material, me parece un acto absolutamente delictivo que jamás avalaremos y mucho menos ocultaremos”, sentenció.