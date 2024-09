“Tomé una decisión de mejorar las letras”: Pablo Chill-E anunció un cambio de contenido en sus canciones

El pasado lunes 26 de agosto tuvo lugar en el auditorio de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) un conversatorio junto al artista del género urbano chileno Pablo Chill-E y a la rapera nacional Flor de Rap, que abordó la temática del movimiento en nuestro país y en el extranjero, la visión de la música actual y sus proyecciones hacia el futuro.

En este contexto, el autor de éxitos musicales como Vibras, Singapur, Cora Roto, Mínimo Esfuerzo y Gitana, se refirió al contenido explícito de las letras de sus canciones: “Yo igual empecé a hacer música a los 14 (años), entonces tengo letras más crudas que otras, pero con el tiempo igual me he dado cuenta que los niños y la juventud en sí lo ve a uno como ejemplo , entonces uno igual tiene que dar el buen ejemplo. Por eso he estado pensando harto y me doy cuenta de que igual hay mucha gente mirándome pa’ arriba: hay que tratar de hacer las cosas bien”.

Siguiendo la misma línea, Pablo Acevedo –nombre de pila– es autocrítico y logra tomar conciencia de lo que significan artistas mediáticos como él para el consumidor del género. En este sentido, el joven de 24 años sostuvo que “Ya somos artistas de talla más grande, obviamente vamos a seguir cantando la realidad, pero igual hay que tener un poquito de cuidado de la forma de la que uno dice las cosas . Yo soy autocrítico con lo que somos el género urbano y todos los cabros... De repente se glorifican cosas malas, pero es porque no se dan cuenta porque son ignorantes: porque nadie les he enseñado y son las cosas que viven, lamentablemente”.

Además, el cantante urbano que acumula 6.1 millones de oyentes mensuales en la plataforma musical Spotify, fue enfático en su cambio de vida gracias a la música y, aterrizando sus propios dichos, señaló que “Yo, gracias a Dios ya tengo una vida buena, ya no tengo necesidad de andar cantando las cosas que cantaba antes, porque ya no las vivo; las sigo viendo, obviamente cuando voy a la población o bajo pa’ El Pantano (sector de la población El Castillo de La Pintana) a ver a mis amigos. Por eso, para ser coherente con mi vida y con las cosas que yo canto, tomé una decisión de mejorar las letras y de dar un mensaje un poco más positivo. Siento que me va a hacer bien a mí como persona, también, y para la gente que me sigue”.

“Yo he consumido droga, yo he hecho las cosas que he cantado, entonces, yo me doy cuenta que no han tenido ningún impacto positivo en mi vida ni en la vida de las personas que me quieren y las personas que me admiran”, agregó Pablo.

A modo de cierre, el artista con colaboraciones internacionales con Bad Bunny (Puerto Rico), Duki (Argentina), Mora (Puerto Rico) y Aron (España), habló acerca de la injusticia social: “Bueno, es que igual yo he visto a la injusticia de cerca. He vivido la injusticia; la injusticia genera odio y el odio genera todos los problemas que vienen después”.