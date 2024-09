“Una canallada”: Padre de José Antonio Neme habló de su salida de Canal 13 tras 25 años como rostro de prensa

Como “una canallada”. Así definió el histórico periodista de Canal 13, Antonio Neme, su abrupta salida de la casa televisiva, tras 25 años como rostro de prensa.

Fue en el programa Todo va a estar bien de Vía X que el padre de José Antonio Neme, realizó sus descargos por su despido y acusó de sus excompañeros de mentirosos.

“No quiero hablar de mi salida de Canal 13, porque lo encontré una cosa sucia, inmoral, hubo gente muy mala que mintió. Y lo que más me duele, es que las mentiras salieron de mis propios colegas”, criticó.

Según explicó, los problemas surgieron luego que lo acusaran de revender entradas para la selección chilena, situación que él niega de manera categórica.

“Tengo cuatro hijos, tengo siete nietos y juro por ellos que fue la cosa más canallesca. Yo no quiero hablar de este tema, pero igual es bueno desahogarse”, recalcó.

“En una revista decía que ‘fuentes al interior de Canal 13 señalan que era habitual ver a Neme con talonarios de entradas’. ¿Sabes cuál eran los talonarios de entradas? Don Luis Salazar, director de prensa, jugaba Chile con Argentina en Santiago y pedía que le comprara dos entradas”, aclaró, señalando que otros colegas también le pedían que les comprara los tickets.

“Iba, las compraba y se las entregaba. Esos eran los ‘talonarios de entrada’. Fue la cosa más... una canallada”, señaló.

Pero, el problema es que nunca salió a defenderse y desmentir los dichos.

“Yo debí haber salido al frente de la cuestión y haber aclarado todo. Yo de Canal 13 soy un agradecido, jamás hablaré mal del canal como institución”, recalcó.

Otras acusaciones contra Neme padre

Según dan cuenta otros medios, Antonio Neme quedó debiendo dinero tras su campaña con concejal de la comuna de Maipú.

“En ese tiempo yo tenía una radio y una persona de su comando me contactó. Le hicimos la publicidad y Neme aún no me paga. En realidad el 2011, tres años después, me pagó el IVA de la factura, pero el servicio sigue impago”, comentó el año 2012 Camilo Montalbán a La Voz de Maipú.