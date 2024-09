¿De nuevo se enciende la guerra de los meteorólogos?: Iván Torres asegura que no cree pronóstico para Fiestas Patrias de otros canales

Cada cierto tiempo los meteorólogos de los canales se tiran “palitos” e indirectas por los pronósticos. Y bueno, esta vez fue Iván Torres que mandó u recado a sus colegas por las predicciones de lluvias para Fiestas Patrias.

PUBLICIDAD

“Hoy en la mañana, sin querer queriendo, iba cambiando la tele hacia abajo y pasé lamentablemente por los canales que están por arriba de nosotros”, comenzó diciendo.

Añadió que “ya estaban diciendo algunas cositas respecto a gotitas que podrían venir antes del 18. Yo no les creo”.

El meteorólogo de TVN aseguró que “hicimos un análisis teórico que ningún canal lo ha hecho y llegará un sistema frontal, se posiciona en el continente a contar de la próxima semana, va a estar un par de días, pero si en Santiago cae una gota me la traen, me la guardan”.

“Después de este sistema frontal viene la alta presión que se posiciona cerca del día 18 (...) Esto es un análisis teórico. Teóricamente deberíamos tener altas presiones para los días 16, 17, 18 y 19. Más adelante, no sé, porque estoy hablando de teoría”.

Fue así que explicó que este viernes podría decir con más certeza que no lloverá para Fiestas Patrias.

Allison ya había hecho su denuncia

En agosto, Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, le dijo a Julio César Rodríguez que aún no se puede dar un pronóstico para el 18 de septiembre. “No. ¿Y sabes qué? Lo he visto en algunos GC de otros programas. Insisto. Lo estoy denunciando, porque no me gusta que engañen a la gente, porque uno no puede saber cómo va estar el tiempo en el 18″, dijo.

PUBLICIDAD

Agregó de esta forma que “no hay manera de saberlo, porque nuestro pronóstico puede ser más certero a cinco días. Podemos tener una visualización a 10 días, pero eso puede ser muy cambiante. Para el 18 falta un mes, es imposible”.

Pero Julio César fue más allá haciendo justicia a su estilo. “Son unos chantas”, dijo refiriéndose a los colegas de otros canales, pero su compañera no dio nombres y precisó que no quería pelear con nadie.

“Exageré, disculpen, pero lo que pasa es que está la tentación del periodista de preguntar, pero hay mucho meteorólogo chanta que se ha salvado, porque Chile no es un país estricto”, salió al paso el conductor de ‘Contigo en la Mañana’.

En esta pasada, Allison Göhler, aportó que “también se lo preguntan a gente que no es meteorólogo, entonces hay que tener ojo con eso. Hay personas que son presentadores del tiempo, que no es lo mismo que ser meteorólogo y tener los estudios”.