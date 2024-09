“He pensado todo el día en ella”: Natalia “Arenita” Rodríguez reveló la culpa que siente tras accidente de su hija

Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, está pasando un triste momento durante estos días y es que la exchica Yingo se encuentra preocupada por un accidente que sufrió una persona de su núcleo familiar, hablamos de su hija de 10 meses.

En una publicación en su cuenta personal de Instagram, la influencer reveló la situación a sus seguidores y seguidoras, despertando la preocupación de todos.

De acuerdo a lo explicado por Natalia en la red social, la bebé sufrió una caída desde la cama, accidente que la dejó bastante preocupada por la salud de su única retoña y también con culpa sobre los cuidados de la bebé.

El estado de salud de la bebé

“Anoche, mi bebé se cayó de la cama por primera vez. No le pasó nada grave, pero igual he pensado todo el día en ella. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente con ella”, reflexionó Arenita en sus historias de la mencionada plataforma web, según consignó CHV Noticias.

Aunque confirmó que su hija no sufrió ningún tipo de consecuencia grave tras el accidente, Natalia afirmó que se siente culpable, y por ende, terminó siendo consolada con las madres que la siguen puesto que no es una situación aislada y todas tienen percances similares.

“Gracias a todas las mamitas que me entienden y dan ánimos”, escribió en otra historia, en donde también adjuntó las experiencias de otras personas.

“Mi bebé también se cayó hace unos días por primera vez, creo que me dolió más a mí que a ella”, le confesó una usuaria.

Finalmente, Arenita se sinceró sobre la situación: “La culpa que uno siente, a pesar de que no fue mi culpa ni de nadie. Gracias en serio por todo su apoyo. No se me quita la tristeza, pero me hace sentir más acompañada y comprendida”, sentenció la exchica Yingo.