“La crianza es muy linda”: Arturo Vidal puso a remate 17 caballos de su haras y recaudó millonaria suma

Desde los 3.7 hasta los 47 millones de pesos. Esos fueron los rangos de valores de los 17 caballos que puso a remate el futbolista Arturo Vidal, correspondientes a su haras “Il Campione”, recaudando un total de 226 millones 800 mil pesos, durante el evento realizado en el Criadero de Caballos del Club.

Los ejemplares correspondían a 11 hembras y 6 machos, nacidos el año 2022.

“Me voy feliz. Esta es la tercera vez que mi haras sale a remate, pero lo más lindo es que pude estar acá. Las otras veces me tocó estar afuera así que no había tenido la oportunidad de vivir esto. Anoche no pude dormir, pero siempre soñé con esto y se hizo realidad, además de ver cómo la gente disfruta con la crianza que hacemos”, contó el King al medio LUN.

Además, explicó el motivo del remate, aclarando que es el algo habitual en el mundo de la hípica.

“Los haras siempre tienen una fecha, al fines de agosto o principio de septiembre. Cada uno presenta sus potrillos, de 2 años, aunque hay dueños que también venden caballos que están corriendo y son más grandes. Suena fuerte la palabra remate, pero esto se hace por años. Uno le da la oportunidad a la gente que no tiene la opción de criar y poder sacar un campeón y ojalá venderlo a Estados Unidos. Es complicado tener un haras, hay que tener mucho tiempo y gastar mucho dinero, pero lo pudimos hacer y esperamos seguir mucho tiempo más”, aclaró.

Además, reveló su amor por la crianza, más que las carreras en sí.

Arturo Vidal y la crianza de caballos

“Me gusta verlos correr, ganar y sacarme una foto. Pero la crianza es muy linda. Uno ve, elije, busca la sangre para tratar de sacar un potrillo bueno. Uno ve el día a día de ellos creciendo, cuando los separan de la madre a los seis meses. Después ves cómo se juntan los machos y las yeguas. Por eso me alejé un poco de la hípica de los caballos que están corriendo porque la crianza quita mucho tiempo y uno no puede hacer las dos cosas”, señaló.