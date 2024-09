¿Qué es el grooming? El tipo de acoso sexual por el cual MrBeast excluyó a una de sus mejores amigas de sus trabajos

A finales de julio de este año, el reconocido Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, acaparó los titulares y tendencias en las redes sociales, y no precisamente por la aceptación de uno de sus videos en las plataformas virtuales. El motivo de la conmoción fue que una trabajadora del famoso YouTuber estuvo involucrada en un incidente de grooming.

La individuo en cuestión es Ava Kris Tyson, una componente integral del imperio de MrBeast, y quien ha mantenido una amistad con el creador de contenido durante muchos años. Esta mujer, ahora de 28 años, tuvo en 2016 una interacción irregular con un chico de 13 años a través de la plataforma X, que en aquel momento todavía era conocida como Twitter.

Actualmente, ese joven tiene 20 años, y resulta ser el editor de videos reconocido en las plataformas de medios sociales como @LavaGS. También ha tenido una corta asociación laboral con el famoso MrBeast.

Los internautas de las plataformas de medios sociales examinaron los textos públicos de Ava Kros Tyson y descubrieron material no apropiado. En particular, encontraron mensajes que incluyen “naturaleza sexual, como referencias a fotos de desnudos, sexo y pornografía de anime”, según informó CNN. Los textos datan del 2016, en ese momento la conocida de MrBeast tenía 20 años, mientras que el chico que recibió los mensajes era un adolescente de 13 años.

En respuesta a estas circunstancias, MrBeast optó por separar a su amiga de la compañía. Sin embargo, dejó claro que previamente realizó una exhaustiva investigación para confirmar que las alegaciones eran verídicas.

"He decidido contratar a un tercero imparcial para realizar un análisis minucioso y asegurarme de que estoy en posesión de todos los detalles. Habiendo dicho esto, me ha llegado suficiente información a través de internet y he tomado acciones sin demora para desvincular a Ava de la empresa, de mi canal y de cualquier relación con MrBeast. No respaldo ni respaldo ninguna conducta inadecuada", afirmó MrBeast en una publicación en sus redes sociales.

¿Qué es el grooming?

El grooming es un término que describe un tipo de abuso sexual hacia menores que se desarrolla de forma oculta y progresiva. Este abuso usualmente comienza cuando un adulto o adolescente de mayor edad genera un lazo de confianza con un niño o una niña, habitualmente por medio de la web o plataformas sociales, para después manipular sus emociones y proceder a realizar un abuso sexual.