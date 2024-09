Un patrimonio de 1.300 millones de dólares: Selena Gómez se convirtió en la billonaria más joven de Hollywood

A sus cortos 32 años, la exDisney Channel, Selena Gómez, ya es considerada como la billonaria más joven de Hollywood. La actriz alcanzó la gran fortuna gracias a su marca de cosméticos –Rare Beauty– que lanzó en septiembre de 2020 y ha revolucionado a la industria con su creativa propuesta.

PUBLICIDAD

Esta colección cosmética bajo su amparo fue fundada por una de las protagonistas de la serie Los Hechiceros De Waverly Place (2007) en plena pandemia de Covid-19. Es una empresa con productos veganos y Cruelty Free (sin pruebas en animales). Y la firma de esta marca la describe de la siguiente manera: “Es maquillaje para sentirse bien sin ocultar lo que te hace única. Utilizamos el maquillaje para dar forma a conversaciones positivas en torno a la belleza, la autoaceptación y la salud mental”.

De acuerdo al Índice de Multimillonarios de Bloomberg , la autora de temas musicales como Wolves, Lose You To Love Me, Bad Liar, y Kill Em With Kindness, acumula un patrimonio de 1.300 millones de dólares .

Sumado a los ingresos por su marca de belleza, Selena cuenta con Wondermind (modelo de negocio creciente basada en las nuevas tecnologías) acerca de la salud mental, que fundó junto a su madre, la directora y actriz Mandy Teefey-Cornett.

Además, la joven actriz estadounidense, quien dio sus primeros pasos en la actuación –con tan solo 10 años– en la famosísima serie Barney Y Sus Amigos, nunca ha dejado su profesión ni tampoco la música. Sin ir más lejos, algunas de sus participaciones más recientes en producciones son: 13 Reasons Why, Only Murders in the Building, Hotel Transylvania y Mi Vecino El Cartel.