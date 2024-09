Para lucirse este 18: Bernardo Borgeat revela su top 6 de las mejores carnes a la parrilla

Si de expertos parrilleros se trata, el argentino Bernardo Bogeat es un maestro de tomo y lomo, dueño de la empresa Asadospro. En esta sección, nos recomendará seis tipos de cortes ideales para la parrilla y consejos para elegir el mejor carbón. Además, y no por eso menos importante, enseña lo que no hay que hacer con el asador.

Top 6 de los mejores cortes de carne

“El Lomo Vetado es el rey de las parrillas chilenas. Tiene muy buena infiltración de grasa. Queda siempre jugosito. Es blandito y tiene muy buen sabor”.

“Otro infaltable es el Costillar de Cerdo. La forma que más me gusta de aliñarlo es con limón, sal y un toque de orégano. Pero también se puede con ají, a la chilena, con salsa barbecue, con mostaza miel, tenemos muchas opciones”.

“El tercero podría ser una rica Entraña. Con ese corte siempre nos vamos a la segura. A las mujeres les gusta mucho. Es tiernita se hace rápido y es fácil”.

Cortes más económicos

“En cortes económicos recomiendo siempre el Huachalomo, que está unido al Lomo Vetado y tiene las mismas características, pero es un poquito más dura que el lomo, porque está cerca del cuello. Hay que sacarle algunas partes que son más duras, pero es una carne muy sabrosa y mucho más económica que el Lomo Vetado”.

“También recomiendo es la Punta Picana. Es muy comparativa con la punta de ganso, que está muy de moda, pero se cocina un poquito más rápido”.

“Otra que recomiendo siempre es el Tapabarriga. Es el típico vacío de las parrilladas argentinas. Está en la guata del animal y es un corte muy sabroso. Hay que asarlo a fuego lento, por más tiempo, por lo menos una hora y va a quedar bien blandito”.

Cómo elegir el carbón

“Los que más me gusta usar es el de quebracho. Hay de quebracho blanco y colorado. Son carbones que se importan de Argentina y Paraguay. No tiran mucha chispa y son bien duraderos. El carbón de espino también anda muy bien. Tiene buen poder calórico. Lo importante es que no tire mucha chispa. Además, al momento de comprar, fijarse que no sea un carbón liviano, porque va a prender rápido, pero durará poco”.

Lo que no se debe hacer con el parrillero

“Al parrillero hay que acompañarlo, pero nunca hay que meterse ni darle mayores indicaciones. Obviamente, si ven algo muy desastrosos, por ahí un comentario puede ayudar. Pero hay que dejarlo parrillar y que vaya a su pinta. Y, como siempre, para que la carne no se seque, el parrillero tiene que estar bien hidratado. Siempre llevarle un juguito, una cervecita, para que no tenga que abandonar el puesto”.