¿Malo para la parrilla?: Sepa cómo monitorear la carne desde el celular y lograr la cocción perfecta

Cuando la carne queda muy seca para algunos o muy cruda para otros, es un verdadero dolor de cabeza para los parrilleros. Pero, si este 18 no quiere complicarse y desea tener el punto perfecto de su asado, existe un novedoso instrumento que lo ayudará a lograr la cocción ideal e incluso, sin la necesidad de estar frente a las brasas todo el tiempo.

Se trata de una parrilla ahumador inteligente con conexión WIFI que inventó un padre e hijo para ayudar a quiénes no son tan maestros para la parrilla. Esta trae un termómetro incorporado que permite medir la temperatura interna de la carne y regularla desde el celular, a través de una aplicación donde se coloca el número exacta que desea para la cocción.

Una vez que la carne llega al calor establecido previamente, le avisa desde el móvil y solo debe retirarla de la parrilla.

Parrilla inteligente para un asado perfecto

Por ejemplo, si desea un corte bien jugoso, lo ideal es colocar el sensor a 60 grados y así le avisará cuando esté a punto, o si desea un pollo bien cocido, debe dejar la temperatura a 74°.

De ahí, no es necesario que se quede frente a la parrilla todo el tiempo, sino que solo regresar cuando el temporizador le indique que debe darla vuelta. Finalmente, cuando la alarma del teléfono le indique el carbón hizo lo suyo, su asado ya estará listo para disfrutar de una buena mesa.

Incluso, destacan que esta parrilla inteligente no solo les facilita la vida, sino que también el ahumador le da un sabor único a la carne, que lo hará quedar como el mejor de los chefs frente a sus invitados.

“El sabor es más parejo y es mucho más sabroso en una parrilla inteligente, porque la temperatura la puedo controlar. Ahumando un lomo vetado me he ido al supermercado y me avisa la alarma cuando la carne llegó a la temperatura que yo deseaba”, destacó su creador Luis Rivera del Asador Chile a CHV Noticias.