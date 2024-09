“Gracias a Dios y a ustedes por tanta oración”: Vocalista de Sinergia, Rodrigo Osorio, actualiza estado de salud de su hijo

Durante este fin de semana, Rodrigo Osorio, mejor conocido como Don Rorro, el vocalista de Sinergia, encendió las alarmas tras revelar el grave estado de salud de su hijo.

Cabe recordar que fue el mismo cantante quien reveló la información mediante una publicación en sus redes sociales, en donde pidió a sus seguidores y seguidoras oran por la salud de su retoño.

“Hola a todos, como creo en Dios y en el poder de la oración, les pido recen por mi hijo Luquitas León. Está hospitalizado con un severo cuadro de fiebre y vómitos que no cede. Gracias y bendiciones para todos, que tengan lindo fin de semana”, fueron sus palabras.

Ahora, horas más tarde, el cantante volvió a actualizar sobre el estado de salud de su pequeño Lucas a través de un post en su cuenta personal de X (exTwitter).

Actualización sobre Lucas

”Amigas y amigos, buenas noticias: Luquitas acaba de recibir el alta médica y ya se encuentra en casa para continuar su recuperación. Infinitas gracias a Dios y a ustedes por tanta oración, cariño, acompañamiento, y al equipo médico por un trabajo impecable. Dios los bendiga”, expresó el intérprete de “Te enojai por Todo” mediante la plataforma ya mencionada.

La publicación generó decenas de reacciones de parte de sus fanáticas, quienes le mandaron sus energías para enfrentar este complicado momento familiar.

“Qué buena noticia. Infinitas bendiciones”; “Dios escuchó nuestras oraciones”; “Cuánto me alegro! Dios te bendiga y a tu familia!”; “Maravilloso don Rorro, muy contenta”; “Me alegro mucho. ¡Dios los bendiga! ¡Ánimo! Ahora a cuidarlo en el calor del hogar”; “No sabes como me emociona esta noticia, pasé lo mismo con mi hija y no se lo doy a nadie”; “La fe mueve montañas, que linda noticia”; fueron parte de los comentarios que recibió la publicación del cantante nacional.