Nació con solo nueve dedos y, por miedo a las supersticiones, no lo sometieron a cirugía en su infancia

Cansado de vivir sin compañía y de no poder calzarse correctamente, un adolescente chino de 19 años optó por buscar la ayuda de expertos para que le extirparan los dedos de más en uno de sus pies, puesto que nació con nueve dedos.

A pesar de ser una anomalía física, sus padres decidieron no someterlo a cirugía porque un adivino les aseguró que los nueve dedos eran una señal de buena suerte. Pero la vida no fue sencilla para el joven Ajún. No podía usar zapatos cómodamente y si intentaba hacerlo era una experiencia muy desagradable, estaba lleno de complejos, y no conseguía hacer amigos.

Esta historia fue relatada por El Clarín , que mencionó que Ajún confesó al Daily Mail sentirse inservible e imperfecto. Por suerte, una vez adulto, tuvo la capacidad de organizar su propia operación y se puso en manos de expertos del Hospital Quirúrgico Shunde Heping, en Foshan.

La solución a los nueve dedos

En el centro médico, se le realizaron rayos X al muchacho con solo nueve dedos. En vez de tener un dedo pulgar en el pie, poseía dos dedos adicionales más diminutos en una disposición de “V”.

El procedimiento quirúrgico tuvo una duración de nueve horas. "En otros centros médicos, se habrían extirpado sus dedos adicionales externos. Esta hubiera sido la opción más sencilla. Sin embargo, su dedo del pie más normal se encuentra al exterior, así que optamos por trasladarlo hacia adentro a su emplazamiento óptimo, suplantando su quinto dígito y formando un nuevo dedo gordo del pie", declaró el doctor Wu Xiang.

El trastorno con el que nació el chico es conocido como polidactilia y tiene un impacto en 700 de cada 1.000 individuos globalmente. Este defecto de nacimiento sucede entre la sexta y séptima semana de gestación, período en el que se desarrollan los dedos del feto.

En algunas culturas asiáticas, la polidactilia puede ser considerada como una bendición divina o un símbolo de fortuna, tal como fue el caso de Ajún. Sin embargo, desde un punto de vista médico, se percibe como una condición que podría mejorarse, mejorando así la calidad de vida del individuo que la padece.