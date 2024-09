“Soy una chica robot”: Abogada argentina se autopercibe como robot humanoide

En Argentina se conoció la realidad de una mujer que, al menos, es impactante. Rocío Buffolo es una abogada, especialista en inteligencia artificial y cantante que se identifica como una “chica robot”. Ella vive su día vistiendo su traje, llevando una vida común y corriente, pero con un chip que se implantó en su cuerpo.

En conversación con Infobae, Buffolo protagonizó una entrevista liderada por la periodista trasandina Mariana Dahbar , en la cual ahondaron en qué significa llevar una vida como futurista .

“Soy una chica robot. Me hice un implante con un chip y mi forma de vincularme en esta vida es autopercibiéndome robot más que nunca. Es una rareza: ser robot y además ser abogada, y cantante, tiene por supuesto sus costos... a veces la gente te mira raro, pero para mí, es mi modo de vida, y creo que si uno elige ser lo que quiere ser no le tiene que importar lo que dicen los otros”, afirmó Rocío.

En cuanto a su día a día, Buffolo señaló que “me levanto, atiendo clientes, por supuesto en el estudio jurídico... arriba me pongo el traje (su uniforme de abogada), porque yo soy esto. A la tarde, me visto solamente de robot, me saco el traje, me saco los tacos de abogada y me pongo los de robot. Voy a hacer mis compras, voy al supermercado, me tomo el colectivo, como una persona normal” .

Respecto a cómo percibe la gente la realidad de la vida de la abogada, sostuvo que “a veces me pasa que los veo que van en bici y los veo pasar, me miran y hacen así (voltean la cabeza para verla) y ven como ‘qué extraño esta persona ¿quién será esta chica que está vestida de robot?‘”.

Finalmente, Buffolo subraya en la discusión actual sobre si la inteligencia artificial tiene que estar: ¿nos va a reemplazar como personas o no? y asegura que tiene que haber una combinación; que lo humano no desaparezca y que la inteligencia artificial mejore nuestra calidad de vida.

Tal como lo detalló la letrada, hoy, en el país del tango se discute un proyecto de ley para ponerle límites a esto, y así, quienes se vean afectados puedan asistir ante un tribunal y realizar el reclamo correspondiente.