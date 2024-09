“Los medios balazos en CHV”: Difunden grave amenaza contra periodista Julio César Rodríguez

Un video con insultos de grueso calibre y graves amenazas realizó un hombre contra el animador de CHV, Julio César Rodríguez. Registro donde el sujeto asegura que irán hasta el mismo canal a realizar disparos contra el periodista.

“Aprende a respetar a las personas...te vamos a tirar los medios balazos ahí en CHV. En cualquier momento aparecimos y te vamos a tirar los medios balazos y ahí vai a quedar viejo conchet...”, fueron para de las amenazas que realizó el sujeto.

Según explicó, su molestia sería porque estaba “molestando a su señora”. Además, en otro video también despotricó contra el periodista, lanzando epítetos a diestra y siniestra desde la cuenta que lleva el nombre Raúl Gutiérrez Fernández Márquez.

También, realizó amenazas contra el Presidente Gabriel Boric, lo que derivó que los cibernautas le quitaran seriedad a sus palabras y comenzaran a bromear para que cumpla lo dicho contra el Jefe de Estado.

De igual forma, otra cibernauta lamentó que la aplicación no censurara este tipo de videos que atentan contra las personas.

“y que pasa con censura de esta aplicación .... creo que la amenaza de este señor es gravísima ....es necesario que las autoridades policiales investiguen”, escribió.

Julio César Rodríguez víctima de portonazo

“Me apuntaron con una pistola en la cabeza”, comenzó contando en su estilo tranquilo y calmado, el conductor del matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez, durante la mañana de este martes 10 de septiembre, ante la sorpresa e impacto de sus compañeros del programa, relatando la violenta encerrona que vivió durante la noche de este lunes.

En la oportunidad, el conductor y periodista relató que fue abordado por cuatro sujetos que estaban tapados con gorros, a quienes “se les veían los puros ojos”, a quienes inicialmente había saludado amablemente porque pensó que lo habían reconocido. Sin embargo, los sujetos querían robarle el automóvil, el que se llevaron con todas sus pertenencias.

De acuerdo a lo relatado por JC Rodríguez, esta es la cuarta vez que sufre una encerrona, siendo la única en la que le han logrado robar el automóvil.

“Estaba parado para doblar, tenía que virar para devolverme, tenía que devolverme hacia Vespucio, entonces tenía que hacer una maniobra y ahí se ponen... Yo los vi al lado, cuando tu ves la pistola uno dice para que vas a acelerar y se llevaron todo”, siguió relatando Rodríguez.

En tanto, agregó que venía de dejar a un amigo en su casa, por lo que “volví para que me pidieran un auto”, todo esto ante el impacto de sus compañeros que le preguntaron si los sujetos lo reconocieron o no al momento del asalto, lo que él respondió diciendo que “no creo que me hayan reconocido”

Julio César Rodríguez apuntó que “esto duro 10 segundos, 20 segundos”, y que “no me dieron ningun golpe, la pistola no más me la ponían, pero nada... estaban medio nerviosos”.

Además, al ser consultado sobre el momento, Julio César Rodríguez respondió que “tomé la decisión de entregar el vehículo y reflexionó apuntando que “esta es cuarta encerrona que me hacen, las otras tres había librado, siempre está en mi mente que si tengo opción parto, si no tengo opción entrego, ahora decidí entregar...”.

Finalmente, Monserrat Álvarez le preguntó a su compañero si ya había bloqueado las tarjetas y los documentos, ya que los sujetos se llevaron hasta el celular.

“Sí, ya lo hice, todo, hasta el celular”, cerró diciendo Rodríguez, agregando en tono de broma que “lo más preocupado que estoy es por el celular”.