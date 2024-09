“¿Cuál es la gravedad, el delito o lo cuestionable?”: Javier Olivares sale en defensa de Marcela Cubillos y su sueldo de 17 millones en universidad

Marcela Cubillos se encuentra en el ojo del huracán, y es que durante esta semana se dio a conocer que el millonario sueldo que ganaba mientras trabaja en la Universidad San Sebastián.

Según la información que entregó el medio El Mostrador, la exministra de Educación recibía una alta suma de dinero de parte de la casa de estudios, pese a que no daba clases ni ejercía investigación. De hecho, en algunas ocasiones ni siquiera estaba en Chile en periodos de clases.

En este contexto, es donde la Superintendencia de Educación Superior tomó cartas en el asunto y ofició a la entidad para que entregue un completo informe detallando las funciones desempeñadas por Marcela Cubillos durante su período como docente (2020-2024).

Por su parte, la actual candidata a la alcaldía de la comuna de Las Condes alzó la voz y aseguró que “Sí, dejé un muy buen trabajo” para asumir su nuevo rol en la carrera política. Además, enfatizó en que en sus años de servicio a la comunidad escolar “siempre entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la Facultad y publiqué, durante estos años, 3 libros y un cuarto en colaboración con otros académicos”.

La defensa de Javier Olivares

Ahora, el periodista Javier Olivares salió en defensa de la exministra del gobierno de Sebastián Piñera, comentando que no cada persona le da “el valor que estima” a su trabajo.

“¿Cuál es la gravedad, el delito o lo cuestionable realmente tras la filtración del sueldo de la académica, ex ministra y futura alcaldesa de Las Condes en el mundo privado? En el mundo libre cada uno cobra, negocia, y le da el valor que estima a su trabajo”, dijo el comunicador en su cuenta de X.

Estas palabras provocaron ronchas entre los usuarios de dicha red social, en donde le reprocharon su análisis de la polémica.

“Mononeuronal, te explicó: las universidades privadas, reciben aportes del Estado por CAE y la exministra no trabaja en la USS, por lo tanto es financiamiento irregular de políticos”; “El gusto de quedar de aweonao”; “Porque el sueldo se pagó con dineros fiscales de las becas y eso es cortesía del Estado, también con dineros provenientes de quienes están endeudados con el CAE”; “Enchúfate, plancha e campo”; “Estimado si UD. no conoce como funciona el tema estudiantil en las universidades no opine queda nuevamente de torpe”, fueron parte de los comentarios.