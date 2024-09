La controvertida historia que se esconde tras la polémica foto del rey Juan Carlos besándose con su amante

Tras numerosos años de chismes acerca de una supuesta conexión entre Juan Carlos I y Bárbara Rey, y de menciones de fotografías que comprobarían este vínculo romántico, nuevas imágenes han salido a la luz. Fue la revista neerlandesa Privé la que publicó unas fotografías de la actriz y del rey emérito que revelan actitudes cariñosas mutuas.

La verdadera historia detrás de las fotografías de Juan Carlos y Bárbara Rey

Las fotografías muestran a Bárbara Rey y Juan Carlos compartiendo momentos cariñosos. Se puede ver una imagen en la que se están besando. Hasta ahora, nadie se había animado a publicar estas fotos, las cuales han estado envueltas en rumores de chantaje al emérito. La prensa holandesa se ha adelantado y ha publicado las fotos, supuestamente con la ayuda de Ángel Cristo Jr, el hijo de Bárbara Rey.

Hace algunos meses, durante una conversación en el programa De Viernes, Ángel Cristo Jr. afirmó que había capturado en cámara a Juan Carlos y a su madre. Aunque en aquel momento no se mostró la fotografía, el propio hijo de Bárbara validó su presencia y se identificó como el creador de la misma.

¿Quién las hizo y por qué?

El individuo en cuestión ha ofrecido su relato en las páginas del mismo medio holandés que publicó su historia. Sus palabras describen el trasfondo de las imágenes, según se reporta en Lecturas.

Según lo que se explicó en Espejo Público, después de interpretar las declaraciones de Ángel Cristo Jr. en la prensa de los Países Bajos, "Ángel afirma que Bárbara le dijo ese día 'hoy no irás al colegio, necesito que me tomes estas fotos. Confío en que no me fallarías'". Según estas afirmaciones, el ex concursante de Supervivientes está seguro de que su madre fue quien le pidió que tomara las fotos.

El hijo de Bárbara Rey revela toda la verdad de las imágenes del emérito y la actriz

Asimismo, expuso lo que habría ido en la planificación de la sesión fotográfica: "En la semana reunieron los elementos necesarios, escenificaron el entorno y experimentaron para obtener la imagen más impresionante. De acuerdo con mi madre, esas fotografías tienen un valor incalculable y sería una tragedia si no supieran capturarlas correctamente".

El afirmó: "Me vi obligado a seguirlos desde el portal, hasta el área de parrilla, en la alberca. Su comportamiento era amoroso. Capturé todas las imágenes posibles. Una película tras otra. Mi temor era que el monarca pudiese percatarse de que estaba fotografiando, ya que a menudo miraba directamente a la cámara. Una vez que terminé, me dirigí a la casa de mi vecina, Jenny Llada, y comencé a visionar 'Los caballeros del zodiaco', mis caricaturas predilectas".

La situación económica mejoró, según Ángel Cristo Jr

“Mi madre concretó un acuerdo monetario por esas imágenes. Obtuvo entre 25 y 30 millones de pesetas en una bolsa de gimnasia. Además, consiguió un contrato con TVE. Comenzó a ingresar dinero en el hogar”, concluyó.