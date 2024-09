“Me siento vulnerada, violada...”: Titi Ahubert cuenta lo que ha vivido tras filtración de fotos con excuñado y asegura que “él no es mi pareja”

“No tengo una relación con mi excuñado, él no es mi pareja, no tengo nada con él, no quiero nada con él”, aseguró de forma categórica la exmodelo Titi Ahubert al referirse a las fotos que se filtraron donde aparece aparentemente besándose con Gustavo Eitel, el padre de los hijos de su hermana.

Titi Ahubert quiso tomar la palabra y referirse al tema en el programa “Que te lo digo” de Zona Latina, donde con los ojos llorosos y la voz quebrada señaló que hace meses que está medicada para poder vivir, todo esto luego de la detención de su marido, Daniel Sauer, quien está en prisión preventiva en Capitán Yáber por el caso Factop.

En ese contexto desmintió las fotografías, señalando que su excuñado estaría obsesionado con ella y que habría estado “borrada” cuando él las tomó.

“No tenía idea ni de las fotos ni de nada. Las fotos fueron tomadas sin mi consentimiento y, claramente, me veo que no soy yo, es decir, que estoy en otro estado, borrada”, indicó.

Luego agregó que “yo estoy con medicación... ustedes saben cuál es mi situación actual, familiar. Aquí, en este estudio, me están acompañando mis hijos y mi mejor amigo. No me dejan sola”.

Titi Ahubert asegura que Gustavo Eitel está obsesionado con ella

En cuanto a la relación que tenía con Gustavo Eitel, Titi Ahubert indicó que luego que se separó de su hermana tuvieron “una amistad” y reconoció que “le tenía mucho cariño”, y que se acercó a él porque le ofreció ayuda para llevar a sus hijos al colegio cuando detuvieron a Daniel Sauer.

“Siento que él se aprovechó de esta situación. Lo dejo súper claro; él no es mi pareja, no tengo nada con él, no quiero nada con él. Yo lo tengo cortado hace mucho tiempo, siento que ya se transformó en obsesivo. Creo que ya se transformó en algo obsesivo”, aseguró Ahubert, añadiendo que “no entiendo por qué se está prestando para tanto show”.

Luego, le envió un mensaje directamente, señalando: “Gustavo, te pido por favor, para... porque yo estoy con muchos problemas. Estoy tratando de sacar adelante a mi familia. Tú sabes todo lo que vivido, el papá de mis hijos está privado de libertad, ellos no lo están pasando bien”.

Así, con los ojos llenos de lágrimas y luego del apoyo de los conductores del programa, Titi Ahubert indicó que “estoy tratando de pararme en este programa, con la mejor cara que tengo, de salir adelante con una sonrisa. Nadie sabe la procesión y dolor que llevo dentro. Pero la vida es así... uno tiene que ser lo suficientemente fuerte y resiliente para pararse y salir adelante, como lo estoy tratando de hacer yo. Y te pido que tú te hagas a un lado y no me des más problemas”.

Finalmente apuntó que “no estoy dando explicaciones, pero sí estoy contando mi verdad. Ustedes no saben lo que yo he vivido”, agregando que las fotos en cuestión “tienen más de tres o cuatro meses, yo lo dije todo. Esto me hace daño, me pone muy mal, me siento vulnerada, violada, de verdad me siento violada, y por eso dije esto, cinco minutos y no quiero más, porque esto me angustia, es un tema que me angustia, tengo pesadillas”, cerró.