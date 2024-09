Padre de Angélica Sepúlveda se encuentra hospitalizado tras sufrir ACV: “Un dolor indescriptible que me hizo llorar a mares estos días”

Angélica Sepúlveda reveló que se encuentra pasando por un difícil momento familiar debido a que su padre se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Cabe recordar que la “Fierecilla de Yungay” se encontraba en la capital de nuestro país tras su participación en “Gran Hermano”, en donde fue la octava eliminada. Sin embargo, mientras se encontraba en Santiago recibió una inesperada noticia sobre su progenitor y es que tuvo que ser internado.

Fue la misma Angélica quien compartió la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, en donde informó que su padre está fuera de peligro.

“Gracias Dios, gracias divinidad, universo, santos, oración, energía positiva ,a todas esas personitas que elevaron sus brazos al altísimo por mi papito”, escribió de entrada la exTierra Brava.

“Querida familia virtual hay algo que tenía full secreto, un dolor indescriptible que me hizo llorar a mares estos días con mi almohada. Hace unos días, después de una reunión de trabajo en Santiago, llegué al depto, reviso mi teléfono y había muchas llamadas y WhatsApp de mi familia, de inmediato me asusté, escuché un audio y se me borró la vida, sentí que moría y no podía llamar, me nublé: Mi papá estaba estaba en urgencias con ACV y pronóstico reservado”, confesó la chica reality.

Está en recuperación

Sobre el actual estado de salud, Angélica comentó que aún se encuentra en el centro de salud. “Hoy lo cuento, porque ya pasó lo peor, está hospitalizado, evolucionando como el campeón que es, será un proceso largo, pero Dios hará milagros en tí papito bello”.

Acto seguido, Sepúlveda agradeció a “todos los profesionales de salud que lo han atendido como rey, médicos, enfermeras/os , paramédicos, auxiliares, choferes de ambulancia, amigos, familia y a todos los que oraron por él. Hospital de Chillán y Hospital de Yungay gracias”.

Finalmente, le mandó un mensaje a su padre: “Te amamos y si hay que llevarte a marte para tu recuperación lo haremos cueste lo cueste, porque si ayer pensé en aceptar un trabajo, hoy aceptaré tres, nada te va a faltar. Hay que limpiarse las lágrimas, porque la función debe continuar”, cerró.