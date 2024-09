Checho Hirane “bajoneado” por polémica de los $17 millones: “Marcela Cubillos es mi amiga y la Universidad San Sebastián es mi auspiciador”

El locutor y comediante Checho Hirane, abordó en su programa Conectados de Radio Agricultura, el escándalo por los $17 millones que recibió de sueldo en la Universidad San Sebastián, Marcela Cubillos. Esto por ejercer como profesora en el plantel educacional.

La primera información fue publicada por el sitio El Mostrador, lo que de inmediato causó inquietud por el alto monto de dicho sueldo, el que habría recibido la actual candidata a alcaldesa por la comuna de Las Condes incluso pese a estar en España acompañando a su esposo, Andrés Allamand.

Y debió hablar del hecho, ya que la exministra de Educación, exconvencional y ahora candidata a alcaldesa por Las Condes, estaba invitada al espacio radial.

“Cuando las figuras políticas están bien en las encuestas, vienen todo tipo de ataques. Usted puede tener la opinión que quiera, pero yo, hasta el momento, no he visto nada ilegal”, dijo Hirane, como antesala a las preguntas.

“Si a mí me ofrecen ir a una universidad y hacer clases por 30 millones de pesos, yo lo voy a tomar pero feliz. A mí este tema me complica muchísimo y me complica, tengo que decirlo, porque tengo conflicto de interés”, confesó el locutor.

Hirane precisó que “Marcela es mi amiga, es la candidata que estoy apoyando y la Universidad San Sebastián es mi auspiciador, entonces estoy conflictuado por todos lados, por eso he andado bajoneado. A mí me afecta personalmente, por eso quiero escuchar tu versión”.

Ante eso, Cubillos le respondió que “cuando salí del gobierno he trabajado en la Universidad San Sebastián de distintas maneras. Cuando estaba en Libertad y Desarrollo hacía muy pocas clases , en la Universidad San Sebastián tenía un contrato distinto. Cuando estuve en la Convención Constitucional lo único que se podía hacer en paralelo era clase, ahí di algunas materias en vespertino por los horarios que tenía la Convención y terminó y obtuve un contrato de mucha más dedicación en la Universidad San Sebastián. Tenía un buen sueldo, aproximadamente 11 millones líquidos porque tú sabes que hay que pagar los impuestos”.