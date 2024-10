“Me han discriminado toda la vida”: El descargo de Cecilia Bolocco tras convertirse en Miss Universo

Cecilia Bolocco es la reina indiscutible de Chile. La única que ha logrado posicionarse en el máximo concurso de belleza. Una animadora de tomo y lomo, con glamour y elegancia. Pero, a pesar de ser uno de los principales rostro televisivos del país, confiesa que que siempre se ha sentido discriminada.

Así lo contó en una extensa entrevista con revista Velvet, ejemplar que estará disponible desde el 7 de octubre y que Publimetro pudo acceder como adelanto.

“A mí me han discriminado toda la vida. Voy a cumplir 60 años (en mayo de 2025) y me abrí paso en un mundo tan distinto al actual, donde las mujeres no teníamos los derechos de hoy”, contó respecto a la pregunta si alguna vez ha sentido prejuicios.

“Recuerdo cuando llegué a trabajar a CNN, tuve que llenar un formulario y frente a la pregunta de qué raza era, debí responder: latina. Ahí entendí que era una minoría y no sólo era latina, también la única chilena. Y del equipo que hacía las noticias era la más chica y la única mujer. Y, para colmo, Miss Universo, título que me suelen sacar hasta hoy cuando me quieren atacar. O sea, ¿Qué hacía esta mujer en el mundo de los inteligentes?”, rememoró.

“La TV es muy demandante”

Además, la exitosa animadora confesó que le cerró las puertas a la televisión, señalando que ahora su foco está en las redes sociales.

“La televisión no es un trabajo, es un estilo de vida. Una cosa muy demandante. Además, creo que hoy existen otras maneras de comunicación que son tanto o más efectivas que la televisión. Mi trabajo formal, lo que estoy haciendo para impactar con el tema de la salud en Chile, específicamente el cáncer, es a través de la Fundación Care”, reveló la exconductora del icónico programa Viva el lunes.