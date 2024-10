“¡Una vergüenza para todo Chile!”: Yerko Puchento en picada contra Marcela Cubillos tras escándalo por su millonario sueldo en la USS

Después de agarrar para el leseo a los famosos y al animador, él dejó atrás las bromas, y se puso serio para hablar sobre la contingencia nacional en “Podemos Hablar”. El comediante Yerko Puchento advirtió a su nuevo jefe que apagara la televisión, porque ahora es cuando lo echan de los canales.

Él partió repasando al Presidente Gabriel Boric, y sacó en cara los viajes que ha hecho mientras están ocurriendo desastres en el país como el incendio en el Barrio Meiggs. Sin embargo, su descargo más fuerte tenía otro blanco: la exministra de Educación, Marcela Cubillos, y su sueldo millonario de $17 millones mensuales en la Universidad San Sebastián.

“¡Una vergüenza para todo Chile!”, partió exclamando sobre el caso que se ha tomado el acontecer nacional durante las últimas semanas.

“Cuando el sueldo promedio de un profesor a tiempo completo es de 700 lucas en este país. Si eres muy bueno como profesor, 1 millón 200 mil pesos, y si eres una eminencia 3 palos recién. Si haces clases en Harvard, 11 millones y ese es el tope”, aseguró el comediante.

Yerko Puchento

El duro mensaje de Yerko Puchento a Marcela Cubillos

El comediante hizo hincapié en las excusas que se han emitido tras la filtración de este millonario sueldo de la exministra. “Podrán tratar de justificar lo injustificable, podrán escudarse en que es una institución privada, podrán justificar como la Evelyn Matthei que al igual que los deportistas y los actores ‘algunos ganan más y otros menos’”, continuó.

Puchento interpeló a la alcaldesa de Providencia, y dijo que le iba a aclarar la película. “Si Paredes cobra más plata es porque tiene más títulos que nadie y no inventados porque se los ganó en la cancha, y no por decir que ha hecho investigaciones truchas que no las ha publicado ni el diario mural de un colegio”, aseguró.

“Si Pamela Díaz cobra caro es porque se saca la chucha trabajando, y se reinventa trabajando todos los días, y no por hacer clases a distancia con profesores auxiliares y viajando por España”, añadió.

Él también le prestó ropa al animador, y dijo que él cobra en UF porque “fue el primer en tener opinión y jugársela en este canal porque interpela a los poderosos cada mañana, porque es el primero en llegar y el último en irse de este canal. Sobre todo porque trabaja de verdad y no por andar escribiendo libros que no tienen ni bibliografía”.

Finalmente, Yerko Puchento recalcó que el sueldo de todos ellos son por parte de privados, y no son financiados por todos los chilenos, “No como los millones de pesos que le pasa el Estado a esa Universidad para mejorar la educación”, lanzó.

“¡Por los profesores de Chile, por su deuda histórica, por los docentes de este país, por los estudiantes de pedagogía, y por los docentes decentes... No más caudillos, no más cursillos y no mas Cubillos!”, cerró el comediante.