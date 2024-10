“Creo que es súper importante”: Savka Pollak contó angustiante momento que sufrió con su hija menor durante las pasadas Fiestas Patrias

La periodista y animadora de televisión, Savka Pollak, reveló estos últimos días en sus redes sociales un angustioso momento que vivió en las pasadas Fiestas Patrias, cuando perdió de vista a su hija de nueve años, Laura, en las fondas del Parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina.

PUBLICIDAD

Fue mediante una publicación audiovisual de Instagram donde la mediática entregó su testimonio, el que por algunos minutos la hizo temer lo peor, pero que se saldó con un casi inmediato reencuentro gracias a una medida que tomó hace bastante tiempo con su hija.

La angustiante experiencia de Savka Pollak

“Les quería contar algo realmente fuerte. La Laura se me perdió en la fonda y lo que podría haber sido una experiencia nefasta terminó convirtiéndose en menos que una anécdota y es porque nosotros de alguna manera nos habíamos anticipado si es que algo así pasaba”, inició Pollak su relato.

La Laura se me perdió en la fonda y lo que podría haber sido una experiencia nefasta terminó convirtiéndose en menos que una anécdota — Savka Pollak

“Fuimos a la fonda y en un segundo la Laura estaba tocando unos gatitos y yo le dije: ‘Voy a comprar tickets a dos metros’, voy a comprar tickets y vuelvo. Pero no me preocupé de que ella realmente me estuviera mirando, recibiendo la información de que yo me iba a mover un poco más allá. Y ahí me equivoqué en el fondo”, reconoció.

Dando cuenta de su preocupación, la comunicadora agregó que en ese momento “empecé con la paranoia: ‘La Laura no está, la Laura no está. ¿Qué pasa si no la encuentro?’. Pero decía: ‘No, sí la voy a encontrar porque nosotros habíamos conversado antes qué hacer en ocasiones cómo esta’. Ella tiene que buscar un adulto, una mujer, ojalá con hijos, a la que pueda decirle: ‘Me perdí, por favor necesito llamar a mi mamá’, y ella se sabe mi teléfono”.

“No alcanzaron a pasar dos minutos y en mi teléfono sonó un número desconocido. Yo contesté y le dije: ‘Aló. ¿Está la Laurita con usted?’, y ella me dijo: ‘Sí, estamos en el escenario principal’; ‘Ok, voy para allá’, le contesté”, relató la mediática, quien aseguró que tras ese episodio su hija “no se asustó, ni quedó traumada”.

“De hecho, después de ahí seguimos jugando, hicimos un montón de cosas, nos fuimos a los ponis, no fue terrible ni emocionalmente importante para ella ni para mí”, contó Savka, que de su experiencia sacó una recomendación para todas sus seguidoras de Instagram.

Opens in new window La publicación de Savka Pollak en redes sociales donde contó de su experiencia al perder a su hija durante las Fiestas Patrias. Fuente: Instagram @savkapollak.