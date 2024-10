“Me puse a llorar, no sabía qué hacer”: Lorena Miki quedó atrapada por huracán Milton mientras estaba de vacaciones en EE.UU.

“Supongo que este año no puede tener paz”, escribió desolada la periodista e influencer Lorena Miki en su cuenta de Instagram, donde además subió un video contando la estresante experiencia que ha vivido en Estados Unidos, hasta donde fue de vacaciones y donde está literalmente atrapada por la emergencia del huracán Milton.

En el registro que subió a sus redes y que en pocos minutos se llenó de mensajes de apoyo y buena onda, Lorena Miki contó con los ojos llenos de lágrimas que estaba muy asustada y que estaba resguardada en una casa con provisiones por orden de las autoridades estadounidenses, las que no habían dado orden de evacuar el lugar donde ella se encuentra.

“Me lo he llorado todo”

“Ya me lo he llorado todo, ya no me quedan más lágrimas... Me tomé un par de semanas de vacaciones porque quería estar tranquila, necesitaba relajarme, estar feliz, desconectarme del mundo y ahora no me puedo devolver a Chile hgasta una semana más porque está el huracán Milton”, contó Lorena Miki en el video.

En el registro además dijo que debido a la emergencia ha tenido que desembolsar una gran suma de dinero, indicando que “estoy sola. He gastado una cantidad de plata que ya no tengo plata, encerrada aquí con las paredes, con esto (...) Si un año es malo, todo es malo. Así qué bueno, ver tanta película servirá de algo, supongo. Ya fui por provisiones y a darle”, terminó diciendo la influencer.

Sin embargo, aparentemente no todo ha sido malo, ya que durante la jornada de ese miércoles 9 de octubre, la comunicadora se contactó con el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, donde reconoció estar más tranquila ya que unas personas que conoció a través de los videojuegos la está alojando en su casa mientras pasa la emergencia.

“Para alguien que nunca ha vivido esto es súper extraño la verdad, yo me asusté mucho... yo afortunadamente estoy en la zona D donde se nos ha pedido tener comida para tres días y estar en las casas”, explicó Lorena Miki.

Finalmente apuntó que “estar con otras personas ha sido más tranquilizante porque ayer me puse a llorar, no sabía qué hacer, la gente acá igual se lo toma con calma”, dijo.