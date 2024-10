“No sé si esto sea cultural acá”: Turista extranjero grabó a pareja rayando La Mano del Desierto que desataron furia en redes

Un reciente video difundido a través de las redes sociales generó una una fuerte ola de indignación, luego de que un motorista extranjero captara a una pareja chilena vandalizando el icónico monumento de La Mano del Desierto, ubicado a 75 kilómetros al sur de Antofagasta. La escultura, una obra del artista Mario Irarrázabal, es considerada un símbolo del norte chileno y un atractivo turístico de renombre internacional.

En el video, difundido originalmente a través de TikTok y que rápidamente se viralizó en otras plataformas como X, el motorista narra su sorpresa al encontrarse con la pareja en pleno acto de vandalismo. “Llego a un monumento en Chile llamado La Mano del Desierto en el desierto de Atacama y encuentro a una pareja chilena rayando el monumento. Se dan cuenta que llegué y el señor se aleja para disimular”, comentó el autor del video.

La situación empeoró cuando, al darse cuenta de que el motorista era extranjero, la pareja continuó con sus acciones. “Se dan cuenta que soy extranjero y me dejan de poner atención para seguir rayando el monumento. No sé por qué la gente tiene que dañar las cosas. No sé si esto sea cultural acá. Qué triste ver esas cosas”, manifestó.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y desató una avalancha de comentarios condenando el acto. Muchos usuarios expresaron su descontento ante la falta de respeto hacia un monumento de gran valor cultural y artístico. “Qué vergüenza! Y sí, una buena multa o cárcel como los chilenos que rayaron en Cuzco es lo mínimo”, comentó un usuario, recordando un caso similar en Perú.

Otros comentarios, cargados de indignación, reflejaban la frustración colectiva. “No hay caso con los flaites”, “Y es por esto que este país no avanza, sigue siendo tercermundista”, “Eso es falta de educación y “Pucha la gente ignorante, cero cultura”, fueron algunas de las reacciones que dominaron la conversación en redes sociales.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la conservación del patrimonio cultural y la falta de conciencia ciudadana. Muchos exigen sanciones más severas para quienes dañen monumentos históricos y piden mayor educación en respeto al espacio público.

