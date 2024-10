“Vivo con miedo todos los días, pero no dudo”: Nicolás Jarry contó sobre su preparación física y mental en el podcast de Kika Silva

Nicolás Jarry, tenista 29° en el Ranking ATP, fue parte del podcast de la modelo y conductora de televisión Kika Silva que lleva a cabo desde la cocina de su morada. En el espacio llamado IKI, Conocer Para Mejorar, este capítulo lo bautizó como El Poder Del Hielo. Y en programa no solamente estuvo la segunda raqueta nacional de la actualidad, sino que también lo acompañó Alan Earle, Iceman chileno y pupilo del reconocido atleta extremo holandés Wim Holf.

PUBLICIDAD

Dentro de los distintos pasajes del episodio de 1 hora y 5 minutos, Nico ahondó en la búsqueda de crecimiento personal , quien hoy por hoy no solamente se encuentra entrenando físicamente, sino que también está inmerso en una preparación mental para lograr mantenerse en un alto rendimiento.

La destacada raqueta de nuestro país compartió su experiencia en terapia: “Empecé con un psicólogo, que me está ayudando, esto por mi señora que me pidió que fuera. La primera sesión fue cómo Harry Potter, sacó algo mío de adentro muy profundo”.

Sumado a esto, aseguró estar siguiendo los pasos del primer tenista que decidió poner sobre la mesa el tópico de la salud mental en este deporte: “Porque soy de una mente muy abierta, indagué más y Novak Djokovic es el primero que habla de todo esto . El tenis es un deporte muy masculino, muy fuerte, de siempre hacer, de pedirte más, esforzarte más, entrenar más horas. Y durante un tiempo, yo hice eso, pero no estaba bien mentalmente”.

Jarry reconoció‚ ahora en él, la fuerza mental que tiene para ir en contra viento y marea: “Dije ‘vamos un poco a mirar este otro camino, un poco más de confianza, un poquito más de fe, un poco más de espiritualidad (…) a ver cómo me afecta, cómo me voy sintiendo’ y he tenido buenos resultados”.

También, Nico subrayó su presente ante Kika : “Vengo de mi mejor resultado en Roma y voy cada vez tratando de incorporar más a la rutina todo lo que es meditación, escribir, terapia de agua fría, saunas y tratar de ir mezclando todo este mundo más espiritual, más de fe”.

“Me voy sintiendo mejor, estoy más tranquilo, tengo una mejor relación conmigo mismo, tengo una mejor relación con Laura (su esposa), con mis papás, con mis amigos, lo paso mejor dentro de la cancha y también los resultados acompañan. Entro a la cancha un poco más tranquilo de lo que siempre he entrado”, agregó.

PUBLICIDAD

Ante su compañero de entrevista, Alan, el tenista se sinceró con que “todos los torneos de tenis ahora tienen por obligación baños de hielo, de agua fría para recuperación. Lo usamos más para las piernas por un tema físico, yo intento usarla cuando tengo las ganas o las fuerzas de meterme hasta arriba”.

Respecto a lo que considera su hábito más poderoso, Nico señaló que “lo que siempre he valorado de mí es que si siento que si a algo le tengo miedo, me obligo a hacerlo cueste lo que cueste (…) hacerlo por mí. Es tratar no más’. Además, añadió que “creo que lo que más he aprendido de este año, es tratar de ser más fiel conmigo mismo, escucharme más y atreverse a hacerlo”.

Finalmente, el deportista respondió a la pregunta del Iceman nacional, quien quería saber si a veces Jarry tiene dudas de lo que hace: “Por un lado vivo con miedo todos los días (…) el tenis es parte de mí, juego tenis desde que no me acuerdo, desde que tengo conciencia es parte de mí, pero nunca he dudado , creo que el miedo y la duda son un poco diferentes, el miedo es mental y todo el mundo lo tiene y yo bueno, lo tengo siempre”.

Si deseas escuchar la entrevista completa que Kika Silva le realizó a Nicolás Jarry en compañía de Alan Earle, lo puedes hacer a través de Spotify o YouTube.