“Yo no voy a evacuar, me voy a quedar acá”: Paula Pavic aseguró que no le tiene “miedo” al huracán Milton y que lo pasará en su casa

Paula Pavic sorprendió a los usuarios de las redes tras asegurar que no le tiene temor al huracán Milton, el cual afectará a la zona donde se encuentra su hogar en Florida, Estados Unidos.

Cabe recordar que tras el complejo fenómeno meteorológico, que sería de categoría 5 (una de las más potentes), las autoridades estadounidenses ordenaron la evacuación obligatoria de los ciudadanos en varios lugares de la costa oeste de la zona.

Sin embargo, la exesposa de Chino Ríos se niega a abandonar su casa puesto que asegura es aprueba de todo, enfatizando que no le sucederá nada en el ciclón.

“La piscina la acaban de limpiar, la había recuperado, estaba todo funcionando perfecto otra vez, y se viene un huracán directo para entrar por aquí”, relató en una historia de su cuenta de Instagram.

Posteriormente, Paula aclaró: “A los que me preguntan, yo no voy a evacuar, me voy a quedar acá, se supone que esta casa está fabricada para huracanes”.

“Todo pasa por algo”.

Al mismo tiempo, la madre de los hijos del extenista reveló que “lo peor que podría pasar, a lo mejor, puede ser que entre el agua al primer piso, donde no debería haber nada, porque ya subí lo que más podía”.

“El huracán se supone que pasa por aquí el miércoles en la tarde-noche, y hay que evacuar esta parte, pero la verdad, después de lo que pasé la vez anterior, como que no tengo miedo”, recalcó Paula.

Para terminar, Pavic envió un mensaje a sus seguidores e hizo un llamado a la calma.

“Todo pasa por algo, todo es perfecto. La verdad tengo cero miedo y nada, a esperar que pase lo que tenga que pasar”, cerró.

Finalmente, la emprendedora subió otra historia donde se podía visualizar que hasta el momento estaba todo tranquilo y que no había “ningún rastro” de un posible ciclón en su residencia.

Historia Paula Pavic | Instagram