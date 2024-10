“Está dándolo todo”: esposa de Roberto Nicolini detalla los avances en su recuperación y la califica de “un verdadero milagro”

En septiembre pasado, el actor y recordado animador de Pipiripao -recordado programa infantil de los 80-, Roberto Nicolini, tuvo que ser internado de urgencia en un centro asistencial tras presentar malestares, lo que en realidad era un infarto, motivo por el cual todavía se encuentra en recuperación.

Ha sido su esposa Luz, quien ha ido dando detalles casi a diario de los avances -o retrocesos- de la recuperación de Roberto Nicolini, donde destaca la gran resiliencia del actor y la forma que ha tenido de enfrentar lo que le ha ocurrido.

Así lo hizo en el posteo más reciente en la cuenta de Facebook de Nicolini, donde la mujer escribió que el animador ha ido evolucionando y que tiene tanto ánimo que a veces hay que hacer que se calme.

“Está dándolo todo”

En el mensaje, la esposa de Roberto Nicolini indicó que tuvo que recordarle que tuvo un infarto, señalando que “ya se siente bien -yo igual veo que se cansa- y quiere tener acceso a sus redes y al celular -hasta aquí lo acepta y entiende que tampoco puede recibir visitas-. Me contestó que NO estaba enfermo y que si ESTUVO enfermo... que hablemos de eso en tiempo pasado”.

A lo anterior añadió que “le recuerdo que enero fue un ACV y septiembre este infarto feroz que técnicamente no lo mató porque Dios es grande...y se ríe y me dice “menos derecho tengo a quejarme de nada y estoy en recuperación, no enfermo. El foco ahora es hacer tratamientos, rehabilitar lo físico, recuperar pero no hacerle propaganda a lo más penca y que ya pasó””.

Luz también contó que Roberto Nicolini ha mejorado notablemente “desde que sus riñones volvieron a funcionar a plena capacidad”, apuntando que “ese fue un verdadero milagro. El infarto afectó a varios órganos que hubo que ir tratando y a todos los tratamientos respondió muy bien”.

Finalmente cerró el posteo puntualizando que “admiro su capacidad de liderazgo hasta en esto. Nos da ánimos a los demás. Y nunca se ha quejado, ni en los peores momentos...a lo más decía “ya pasará”. Y como es disciplinado entiende que no visitas, no llamados, no redes sociales. Gracias por el cariño de tantos. Está dandolo todo”, cerró.