Recordado participante de “Protagonistas de la Fama” ayudará a madre a repatriar el cuerpo de su hijo de Australia

Una desgarradora historia vivió una madre de 36 años, Natalia Pozo, quien se fue a Australia con su hijo Eloy, después de que él saliera de 4to medio. Ellos decidieron ir por un año a dicho país con una visa de estudiante, y si se daban las cosas, extenderían su estadía, todo esto mientras trabajaban en labores de limpieza en un hotel.

PUBLICIDAD

Sin embargo, un día de agosto su hijo falleció inesperadamente. “Mi hijo salió a andar en bicicleta a las tres de la tarde del 4 de agosto. A las 10 de la noche como no llegaba, llamé a la policía y me notificaron que lo encontraron fallecido en el parque. Esa es la única información que tengo. En su acta de defunción sólo sale su nombre. No hay causa de muerte”, contó a LUN.

La madre aseguró que recurrió al Consulado de Chile en Sydney, mas no recibió ayuda y afirmó que recibió malos tratos en dicho lugar. “Mi visa vence este domingo 13, yo necesito quedarme más tiempo para saber qué le pasó a Eloy. La investigación policial dura 6 meses. Faltan 4 para tener el resultado. No tengo dinero para pagar un abogado”, añadió.

La madre contó que actualmente está pasando por un momento muy difícil después del repentino fallecimiento de su joven hijo. Natalia destacó que la policía y los trabajadores sociales de Australia se han portado muy bien con ella.

“Yo sigo viviendo en el departamento que arrendamos juntos”, confesó y contó el alto costo que está cancelando por semana. “Tal vez debería irme a una pieza, pero no puedo. Tengo todas sus cosas, duermo en su lado de la cama. Prefiero vivir la fantasía que en cualquier momento, él va a abrir la puerta. Soy madre soltera, siempre hemos sido yo y él”, agregó.

Jorge Olivares, Natalia Pozo y Eloy Fuente: Instagram y LUN

La ayuda de un exchico reality

Un exchico reality, Jorge Olivares, más conocido por su paso en “Protagonistas de la fama”, en donde se vio involucrado en el cara a cara más recordado de la historia de los realities en Chile, ofreció su ayuda a la madre que está pasando por este terrible momento.

Él está erradicado en Estados Unidos, y desde allí está ayudando a su compatriota que necesita ayuda en Australia. “Es algo que me nace. Sé que uno está mucho más vulnerable cuando está en otro país. Cuando me muera, no me gustaría que mi familia no tuviera dinero para repatriar mis restos. También es una forma de protestar contra este sistema que está mal diseñado”, declaró al medio citado.

Olivares reveló que la ayudará a costear los gastos de un abogado que la asesore para poder extender su estadía en Australia, mientras se desarrolla la investigación del fallecimiento de su hijo. De igual forma, pagará el pasaje a Chile para que la madre pueda repatriar el cuerpo de Eloy.