Gianella Marengo se sincera en redes sociales con sentida y empoderadora publicación: “Traté de encajar en estereotipos”

Gianella Marengo sinceró esta semana a sus seguidores de redes sociales uno de sus mayores dilemas de los últimos años.

Y es que la otrora figura chilena de programas juveniles en televisión, por estos días reconocida influencer en plataformas digitales, dio cuenta de cómo inconscientemente se reprimió por años en un aspecto de su vida que no le ha permitido sentirse plena.

La confesión de Gianella Marengo

Uno relacionado con la aceptación de su cuerpo, y que muchas de sus seguidoras le han hecho saber en variados mensajes y publicaciones que le han escrito en sus redes sociales, según propia confesión.

“No sé qué ha pasado en mí. Sentía que mostrar era feo, que no se iba a ver bien, que las marcas iban a pensar mal de mí. Y todo este proceso fue posterior a mis programas juveniles, donde sí mostré, donde sí lucía mi cuerpo, donde me sentía cómoda quizás”, indicó Gianella en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

La también concursante de programas televisivos de baile y cocina aseveró que desde ahora esa faceta ya no la reprimirá, y que se dejará ver en sus plataformas como más cómoda se sienta. Algo que dejó en evidencia a la misma publicación, donde compartió un par de fotografías de su desnudez.

“Pero hace algún tiempo ya no (lucía su cuerpo). Traté de encajar en estereotipos para no ‘desperfilarme’ y así seguir construyendo una carrera planita, sin altos ni bajos, pero hoy me aburrí. Me quiero sentir yo. Soy independiente, autosuficiente y no tengo miedo. No dependo de nada ni de nadie. Siempre he hecho lo que he querido, pero ¿porqué me tapé por tantos años?”, reflexionó.

“Muchas de ustedes me lo escribieron una y otra vez. Y sí, es verdad, me di cuenta que realmente me estaba tapando más de lo que yo quería. Y no se trata de andar empelota por la vida, pero si a usted le acomoda hágalo, ese es mi consejo”, puntualizó.

“Dejo esta foto que jamás subí. Fue LA sesión de fotos que me he hecho más sexy, más destapada. Pero de algo estoy segura (...) que esta será una de muchas. Soy joven, me siento hermosa, libre y resuelta. Voy con todo. Las amo, gracias por todos los mensajes que han mandado. Y las invito a sentirse bien con lo que sea y con lo que tengan”, finalizó.