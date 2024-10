“The Last Of Us me cambió la vida”: Troy Baker acerca de lo que significó haber interpretado vocalmente al protagonista de este videojuego

Este viernes 11 de octubre, desde la Estación Mapocho (Santiago Centro), fue el puntapié inicial de la décima edición de la Expogame en Chile, evento que reúne anualmente a la comunidad gamer y a los fanáticos del mundo del anime. No obstante, esta actividad recibe con los brazos abiertos a cada persona que quiera disfrutar de una jornada llena de entretención, cosplayers, mangas y una gama de productos de series y videojuegos del momento.

PUBLICIDAD

Y bajo este contexto, el artista invitado estrella de esta versión fue el actor de voz y músico estadounidense Troy Baker , quien –entre decenas de otros– le da vida al personaje principal del videojuego The Last Of Us (TLOU) llamado Joel . Cabe mencionar que dicho protagonista es interpretado –en la serie– por el reconocido compatriota Pedro Pascal.

El actor norteamericano de 48 años, oriundo de Dallas (Texas), tuvo la gentileza de compartir palabras con los medios nacionales presentes en esta edición 2024.

En específico, Publimetro tuvo el honor de consultarle respecto al significado que le da a su participación en dicho videojuego. “Esta historia cambió mi vida. Me ha enseñado a ser un mejor actor, una mejor persona y a ser un mejor padre . Cuando estuve trabajando en The Last Of Us no entendí muchas de las decisiones (de Joel, protagonista de la trama), pero, una vez que yo fui papá, pude entenderlo”, partió detallando Baker.

También, el profesional galardonado en 2013 por los Behind The Voice Actors Awards a la Mejor Interpretación Vocal Masculina En Un Videojuego por su participación en TLOU, respecto a dicho personaje que le tocó hacer vocalmente, sostuvo que “al final de la historia de la parte 1, la decisión que Joel tomó no la entendí muy bien, pero ahora que soy papá, la entiendo completamente, porque esa decisión de salvar a una persona, que para ti es el mundo, no importa el mundo: esa persona es tu mundo” .

Por último, agradeció el hecho de haber trabajado en esta historia: “Me ha dado, también, la chance y la facilidad de poder viajar por el mundo, de conocer a gente maravillosa, de poder escuchar sus historias, de compartirlas, de poder estar con la gente . Me cambió la vida como actor y lo agradezco mucho. Es algo que, definitivamente, me ha llenado el corazón y estoy muy agradecido por eso”.

¿Cuánto dura la Expogame 2024?

Cabe recordar que la Expogame se realizará durante todo este fin de semana en la Estación Mapocho: 11, 12 y 13 de octubre. Si aún no estabas enterado de este evento y deseas asistir, aún quedan entradas disponibles y las podrás adquirir a través de expogame.cl.