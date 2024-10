“Tampoco sería tan terrible pasar a otro plano”: La reflexión de Paulina Urrutia tras diagnóstico de cáncer

Fue justo al otro día que se cumplió un año de la muerte de su marido Augusto Góngora que Paulina Urrutia recibió el diagnóstico que padecía cáncer. Así lo contó la actriz y ex ministra de Cultura en entrevista con Claudia Conserva, animadora quien también luchó contra la brava enfermedad.

PUBLICIDAD

Fue en el programa Mija donde reveló que padece de un cáncer de mama triple negativo.

“Supe de esto, que eso es lo simbólico, justamente al día siguiente de haberse cumplido un año de la partida de Augusto”, quien murió en mayo del 2023, producto del Alzheimer.

En la emotiva conversación, reveló que está realizando el tratamiento en el sistema público de salud del Hospital Luis Tisné, pero confesó que en caso de que no sea efectivo, está preparada para pasar a otra plano.

“Estoy haciendo todo lo que corresponde para poder sanarme y también tengo la calma de que si esto no resulta, yo no podría decirte ‘estoy pedida’, también siento que hay alguien con nombre y apellido que me puede estar echando de menos y tampoco sería tan terrible pasar a otro plano”, reveló.

Además, reveló cómo ha sido para ella enfrentar el duelo del “amor de mi vida”, mientras lucha por sanarse.

“Fue un año durísimo”

“Yo no alcancé a salir de una pena para comenzar a vivir otro duelo. Eso fue lo impactante. Ahora siento que lo he vivido echándole para adelante, como siempre. Soy como un mono porfiado. Fue un año durísimo, se murió el amor de mi vida, pero al mismo tiempo ese hombre hizo una película (La memoria infinita) y en eso sentí que estuvo más presente que nunca”, dijo.

PUBLICIDAD

De igual forma, a pesar de la profunda tristeza que dejó la partida del cineasta, destacó que está totalmente acompañada por sus hijos y nietos.

“Augusto efectivamente partió, pero no solamente me dejó su casa, me dejó su familia. Tú no sabes lo que han sido los hijos de Augusto para mí en este momento, los nietos que tenemos, mis amigos, mis amigas. Cada una de las mujeres que cuando estamos en quimio me hablan”, reveló.