“Asumo que no soy el único que está cansado del abuso“: Juan Pedro Verdier realiza fuerte descargo contra su isapre tras complicado momento de salud

Juan Pedro Verdier realizó un fuerte descargo a través de sus redes sociales en contra de su isapre, esto tras haber pasado por un complicado momento de salud.

PUBLICIDAD

Mediante un video en su cuenta de Instagram, el esposo de Karen Paola comentó: “Subí el video puteando a la isapre ‘Más Vida’ y ‘Nueva Más Vida’ y hoy varios me preguntaron qué pasaba”, dijo el creador digital.

Acto seguido, contó detalles del mal momento que pasó en el centro de salud: “El día domingo me desmayé y tuve convulsiones. Me corté el ojo y la nariz al caer al piso y me mandaron a hacer unos exámenes. Cuando llego a la clínica a hacerme el electro encéfalograma, me dicen que la isapre a la cual yo accedí, tiene el sistema roto”.

“Así que yo tengo que pagar el precio completo, para que me puedan hacer el examen. Después tengo que ir a la isapre, con la boleta, y pedir que me devuelvan el dinero y prácticamente te devuelven nada”, agregó molesto.

En este contexto, es donde el exchico Mekano lanzó: “Francamente, me tienen las pelotas llenas. Siento que nos meten el dedo en el orto en cada oportunidad que tienen”, exclamó.

“Me transformaré en su peor pesadilla”

De igual manera, Juan Pedro acompañó el registro con un texto donde recalcó que está “cansado de los abusos” de parte del sistema.

“Esta story fue la que mayor repercusión ha tenido en la historia de mi cuenta de Instagram. Asumo que es porque no soy el único que está cansado del abuso de las isapres, el sistema de salud, el TAG, los bancos y todo este sistema corrupto donde siempre ganan los mismos. El resto se tiene que quedar callado para evitar salir perjudicado”, indicó.

PUBLICIDAD

“Me aburrí, no lo voy a tolerar más. Me transformaré en su peor pesadilla, recuerden mis palabras”, advirtió en el post.

Finalmente, le mandó un mensaje a sus seguidores y seguidoras que se preocuparon por su salud: “Muchas gracias a todos los que me escribieron, deseando una pronta mejora. Fue muy lindo recibir sus mensajes de amor y preocupación. Ya estoy más tranquilo y recuperándome de a poco”, cerró Juan Pedro.