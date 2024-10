“Para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo”: Tanza Varela reveló que se someterá a importante procedimiento médico tras nuevo embarazo

Tanza Varela utilizó sus redes sociales para dar a conocer que se someterá a un importante procedimiento médico en las próximas horas, el cual tiene relación con su nuevo embarazo.

A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz escribió: “Hoy es un día tan especial y bonito, porque hoy a las 2 de la tarde me operan, hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo”, expresó de entrada.

Acto seguido, recordó que “han pasado dos años desde que perdimos a nuestra Rosa, y aunque yo ya había decidido no tener más hijos, eso lo decide definitivamente el universo y en el momento más inesperado”, escribió, dando a entender que todo fue inesperado.

Ahora, reveló que “ya han pasado 15 semanas desde que esta guaguita viene en camino, sin embargo, las cosas no han sido como nos lo esperábamos”.

“Hace dos años nos tocó cremar a nuestra hija, así de doloroso suena y así de doloroso ha sido para mí, para Matías y para Diego, pero también ha sido un proceso de grandes aprendizajes y fortalezas porque al final no hay más sabiduría que la que te puede regalar la maternidad y paternidad”.

Este nuevo proceso

De igual manera, Tanza comentó cómo se sintió al enterarse que tiene nuevamente la posibilidad de convertirse en madre.

“Cuando me enteré de este embarazo, me asusté tanto. Me di cuenta del gran miedo que sentía de revivir tanto dolor, de perder este gran amor de nuevo, quería salir corriendo, completamente negada a la posibilidad de enfrentarme de nuevo a todas las dificultades que ha sido para mi traer hijos al mundo. Me asusté tanto, hasta que decidí entregarme a lo que realmente significa la vida y es qué hay que solo aceptar, soltar y agradecer.

“Agradecer el dolor y agradecer el amor. Y es que amo y confío tanto en Dios que ese siempre termina siendo mi camino para estar mejor. Todo cambió de la noche a la mañana, ya no puedo hacer muchas cosas de las que gozaba hacer en mi día a día, sin embargo, ya no importa, es solo un momento y creo que los desafíos en esta vida son el mejor regalo del universo.

Finalmente, la exchica reality le pidió a sus seguidores de la plataforma que “prendan sus velitas para que el universo decida darnos la chance de esta vez conocer a nuestra guaguita y podamos llegar a término después de la operación de hoy”.

Finalmente, también aseguró que junto a su pareja “nos urge volver a chile, extrañamos mucho nuestro hogar, nuestro país y nuestras raíces. Ha sido muy difícil estar tan lejos en este momento y en todos los momentos, porque para que voy a negarlo, si estoy en México es porque estoy comprometida con mi trabajo, sin embargo, mi corazón está en Chile amado que tanto extraño”, cerró, no dando más detalles de su operación.