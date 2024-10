“Fue un lindo día”: Mariana Derderian compartió imágenes sobre su regreso a la vida laboral tras duro momento familiar

Durante la jornada del jueves, Mariana Derderian compartió algunas imágenes de sus regreso a la vida laboral tras enfrentarse a un duro momento familiar.

Cabe recordar que la actriz y comunicadora fue víctima de un fatal incendio en su hogar en Vitacura, en donde lamentablemente su hijo de 6 años perdió la vida al no poder escapar de las llamas.

Ya han pasado varios meses desde el trágico accidente, por lo que Mariana decidió volver a retomar sus proyectos y no dudó en compartir su felicidad a sus seguidores y seguidoras en redes sociales.

En las fotografías se ve un lugar de grabación, maquillajes y pelucas de su nuevo lugar de trabajo. Además, junto a ella también aparecen la actriz Elisa Zulueta y la comediante Paloma Salas, quienes también son sus amigas y colegas más cercanas.

“Fue un lindo día”, escribió Mariana en la descripción de la publicación en Instagram, adjuntando un emoji de una claqueta y una estrella fugaz.

Algunos famososo reaccionaron a estas imágenes, tales como Diana Bolocco, Alison Mandel, Sigrid Alegría, Javiera Contador, Antonia Santa María, Soledad Onetto, Titi Aguayo, Botota Fox, María José Illanes, Mayte Rodríguez, Gabriel Prieto, entre otros.

“Te amo amiga, mi amor. Te llamo mañana para que me cuentes esas cositas lindas que se ven por ahí”; “Es muy lindo refugiarse en gente que te hace bien y protege”; “Hermosa con rulos”; “Me alegro tanto. Te quiero pechocha”; “Fue fantástico tenerte entre el elenco”; fueron parte de los comentarios en el post.

El mensaje de agradecimiento

Hace un par de días que Mariana regresó a las redes sociales para dar un emotivo mensaje a las personas que se han preocupado por ella en estos últimos meses.

“Pasaba a agradecer, a dar tantas, tantas, tantas gracias por todo el cariño que me han dado, por todo el apoyo, por toda la fuerza, la energía que he recibido en la calle, acá con ustedes, de a poquito ya volviendo (...) Me emocionaron mucho, de verdad que me emociona el cariño, el apoyo, la empatía”, fueron parte de las palabras de la actriz.

De igual manera, la exprotagonista de “Floribella” comentó lo afortunada que se siente por haber recibido tanto apoyo en un momento tan oscuro.

“Uno tiene que tratar de dar siempre su mejor versión, aunque la vida te dé lo peor, así que elegiremos el camino de la luz y seguiremos en contacto”, cerró.

