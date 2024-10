“Comportamiento destructivo”, dan detalles de cómo vivía Liam Payne antes de morir

Una foto del excantante de One Direction Liam Payne colocada en un altar improvisado fuera del hotel en el que fue hallado muerto tras caer de un balcón en Buenos Aires, Argentina, el jueves 17 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El cantante británico Liam Payne presuntamente pasó los últimos años de su vida en crisis por sus problemas de salud mental, ya que luchaba contra la ansiedad y depresión, además de su adicción al alcohol y las drogas.

El ex integrante de One Direction murió el pasado miércoles al caer del tercer piso del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina. La autopsia arrojó que falleció por politraumatismo que le causó hemorragia interna, pero al caer al vacío ya estaba inconsciente por efectos de estupefacientes. No se sabe si cayó desmayado por estas sustancias o si se lanzó intencionalmente.

En la habitación del hotel, donde se alojaba el artista, encontraron botellas con licor, estupefaciente y clonazepam. Se esperan los resultados toxicológicos de la autopsia para confirmar si estaba afectado por estas sustancias.

Page Six reseñó que según una fuente, Payne, de 31 años, había estado pasando por episodios de comportamiento destructivo. “ Liam había estado atravesando períodos de comportamiento destructivo durante mucho tiempo. Él hablaba abiertamente de sus problemas , pero a veces intentaba restarles importancia. Sus demonios eran mucho peores de lo que dejaba ver ”, dijo el informante.

Liam Payme y sus ingresos a rehabilitación

El citado medio refiere que Liam Payne había ingresado varias veces a rehabilitación y la mayoría había sido en secreto. La última vez fue en julio de 2023, según él mismo contó por medio de su canal en Youtube, donde indicó que estuvo internado 100 días para “ponerse bien”.

Ese último ingreso de rehabilitación, fue poco después de que discutió con sus excompañeros de One Direction. “Ustedes saben que hay algunas razones por las que hice eso y solo necesitaba tomarme un poco de tiempo para mí”, dijo Payne.

El cuerpo del cantante será repatriado a Reino Unido, luego de que su padre Geoff Payne fue a Buenos Aires para encargarse del proceso.

Ante todo lo que se dice sobre la lucha de Payne con las drogas y sus problemas de salud mental, Cheryl Cole, madre de su hijo de siete años, pidió a la prensa, que no le quiten la poca dignidad que tiene tras su muerte.