“Díganle dónde le deposito”: Leonardo Farkas ofreció ayuda a adulta mayor que le robaron la pensión en violento “turbazo” en Conchalí

Una adulta mayor de 80 años que el pasado 15 de octubre fue víctima de un violento asalto en su hogar. El hecho llamó la atención del empresario y filántropo chileno Leonardo Farkas, quien al estar al tanto del “turbazo” sufrido por la mujer, donde le robaron su pensión de 140.000 pesos, ofreció su ayuda y aprovechó de hacer un llamado a mejorar la seguridad en Chile.

Todo habría ocurrido en calle El Comendador, en la comuna de Conchalí en la Región Metropolitana. Al menos cinco delincuentes irrumpieron en la vivienda, forzando la reja y dando patadas a la puerta principal.

Una vez que lograron ingresar al domicilio de la adulta mayor, amenazaron y amedrentaron a la víctima con un fierro, robando su pensión de $140.000 que había cobrado recién el día martes.

Una vez que tomaron el dinero, los antisociales lograron escapar por una de las ventanas, mientras la mujer clamaba por ayuda.

“Eran cinco hombres. Hicieron tira la puerta, la reja, y me robaron la plata que tenía. Gritaban: ‘¡Joyas, joyas!’. Se me acercaron a pedirme joyas. Les dije que yo no tenía”, relató la propia víctima, según consignó Cooperativa.

Afortunadamente, la adulta mayor no resultó con lesiones. En tanto, los delincuentes lograron escapar y la policía aún se encuentra buscando a los responsables.

Este acto de violencia generó ola de comentarios en redes y se tomó varios portales de noticias. Ante esto, Leonardo Farkas se enteró de la situación y a través de su cuenta X (anteriormente Twitter) expresó su solidaridad con la mujer y ofreció su ayuda.

“Chile merece más seguridad y poder vivir en paz”, reflexionó de entrada el “hombre orquesta”, tras estar al tanto del violento asalto sufrido por la vecina de Conchalí.

“Seguidores me piden que apoye a esta adulta mayor a la que le robaron su pensión en un ‘turbazo’. Díganle dónde le deposito 1 millón”, escribió el empresario chileno, en un gesto que fue ampliamente aplaudido.