Falleció por 11 minutos y relató que Dios le enseñó el infierno: “Hay olor a carne podrida”

Una mujer de Kansas, que estuvo sin vida por un lapso de 11 minutos, compartió su vivencia sobre lo que presenció en el ultratumba, asegurando que Dios le reveló el cielo y el infierno.

En septiembre de 2019, Charlotte Holmes acudió al médico, sin embargo, durante su consulta sufrió un aumento en su presión arterial que desencadenó un infarto. Su cónyuge, Danny, contó que varios profesionales de la salud intentaron asistirla, no obstante, fue declarada como clínicamente fallecida.

"De inmediato, se llamó a este código y todos empezaron a moverse rápidamente. Apenas habían comenzado a trabajar sobre ella y pensé 'Me pregunto si realmente podré llevarla de regreso a casa'", le contó el hombre a The 700 Club en la Red de Radiodifusión Cristiana, como The Mirror citó.

Una vez que volvió, empezó a narrar sus experiencias en el plano espiritual.

El cielo y el infierno

Hasta ahora, Charlotte continúa relatando su experiencia después de su muerte. Explicó que su alma abandonó su cuerpo y fue capaz de observar a los médicos y enfermeras rodeándola, intentando reanimarla.

" Me encontraba flotando por encima de mi propio cuerpo. Vi cómo realizaban compresiones en mi pecho. Observé a todas las enfermeras a mi alrededor. Percibí el aroma de las flores más bellas que haya olido jamás, seguido por el sonido de música ", describió.

Posteriormente, solo tuvo conciencia de que se encontraba en el paraíso, "libre de temor", un sitio donde "solo existe la felicidad". "Miré a mi madre. Contemplé a mi padre. Presencié a mi hermana. Observé a parientes de pie detrás. Miré a santos de tiempos pasados. No parecían de edad avanzada. No parecían estar enfermos. No vi a ninguno portando anteojos".

Observó una luz resplandeciente tras su madre y expresó su certeza de que dicha luz representaba a su Padre Celestial. "Estaba seguro de que era mi Padre Celestial". Después, "Dios me condujo hasta el umbral del infierno".

Al representar el infierno, comentó que “eché una mirada hacia abajo y el aroma, a carne en descomposición, eso es lo que se podía percibir. Y los alaridos. Luego de contemplar la hermosura del cielo, la comparación con la visión del Infierno es casi insostenible”.

Relató lo que el Señor le comunicó acerca de la razón por la cual le revelaba tales visiones: " Él expresa, 'Te hago ver esto para informarte que si algunos de ellos no modifican su conducta, este será su lugar de residencia'. Oí a mi padre mencionar: 'Tienes la oportunidad de regresar y compartir' ".

Charlotte fue dada de alta del hospital después de dos semanas, y desde ese momento, no ha parado de compartir su experiencia con la vida después de la muerte.