Tras perder juicio: Revelan cuál fue la arremetida judicial de Mane Swett para recuperar a su hijo

Fue en mayo del 2023 cuando la actriz Mane Swett recibió una estocada directo al corazón, tras perder el juicio por la tuición de su hijo de 12 años, quien finalmente se quedó viviendo en Estados Unidos junto a su padre.

Esto, luego que el propio menor señalara que se encontraba mejor viviendo junto a su progenitor, puesto que en Chile se sentía “deprimido, triste y frustrado”.

Sin embargo, lejos de quedarse tranquila, la actriz alegó al fallo y presentó sus reparos junto a su abogado Richard Min en la Corte de Apelaciones americana, reveló el medio LUN.

Según expuso su defensa, durante poco más de 14 minutos, fue su exmarido quien manipuló al menor y señaló ante los jueces que los sentimientos de tristeza que tuvo el niño, fueron solo durante un tiempo acotado y no durante toda su infancia.

“Es difícil separar lo que el niño expresó de la influencia indebida que el padre ejerció sobre él. El juez se centró en un periodo de cuatro a seis meses de infelicidad en Chile ¿Es esa una base suficiente para que un niño se oponga o no quiera volver a casa, especialmente cuando el padre avivó esas llamas e influyó en el niño para que siguiera teniendo sentimientos negativos sobre Chile y/o su madre”, explicó el representante de la actriz, experto en casos de familia.

Además, sobre el tiempo que habría sentido depresión, señaló que corresponde a “una instantánea de la infelicidad que el padre avivó”.

“No estamos cuestionando la madurez del niño. Lo que estamos cuestionando es si las opiniones del niño están libres de influencia indebida. Los tribunales de todo el país han acordado y admitido que cosas como la preferencia escolar o la falta de amigos no son objeciones adecuadas para considerar, porque eso entra en las aguas de la custodia. Tomar unos meses de la vida de un niño como la instantánea de la infelicidad que el padre avivó y decir que el padre no debería haber ido a los tribunales chilenos para pedir la custodia, usurpa el papel de los tribunales chilenos y amplía la definición y el papel de este tribunal en un caso de Convención de La Haya. Eso no es lo que este tribunal debería hacer”, argumentó el abogado.

Tras esto, la Corte de Apelaciones se tomará varios meses para dirimir, luego de escuchar los alegatos de ambas partes.

Abogada de John Bowe

La abogada Karen King, en tanto, reiteró que “no le corresponde a la madre venir aquí a apelar y decir: ‘Yo sé mejor lo que realmente quiere este niño maduro, inteligente y honesto’ y que su opinión debería reemplazar las opiniones expresadas por el niño, tanto directamente ante el juez como a través de un abogado independiente, y también la articulación de los deseos del niño”, señaló, desestimando la supuesta influencia del padre.