“Hago este video...”: Habla otra mujer que tatuó a Jorge Valdivia y fue confundida con denunciante

Tuvo que grabar un video y publicarlo en sus redes sociales para aclarar que ella no es la mujer que realizó la denuncia por violación contra Jorge Valdivia. Se trata de Samantha, una joven tatuadora que fue confundida como la denunciante y recibió una ola de mensajes en su contra.

Si bien, reveló que ella sí tatuó al exfutbolista -quien quedó en prisión preventiva en Rancagua, por se considerado un peligro para la sociedad- destacó que su relación con él fue netamente profesional y de respeto mutuo.

“Yo sí tatué a Jorge Valdivia en diferentes ocasiones, pero hago este video para aclarar que yo no soy la persona que denunció estos abusos sexuales”, señaló en primera instancia a través del registro que publicó en su cuenta personal @samanthabodyart.

Además, señaló que “me gustaría aclarar que mi experiencia como tatuadora profesional junto a Jorge fue lo más normal y fue netamente de cliente a tatuador. Hubo un trato respetuoso de ambas partes”.

Finalmente, pidió que parara los mensajes en su contra, para evitar problemas en su vida personal.

“Hago este video para que no me sigan llegando mensajes de forma irrespetuosa y no tener inconvenientes en mi vida personal ni profesional”.

Valdivia en prisión preventiva

Durante la tarde del martes el exjugador de fútbol Jorge Valdivia fue formalizado por el delito de violación ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de la denuncia presentada por una mujer con quien el imputado compartió en el restaurante Chicha en Ají, ubicado en la calle Manuel Montt en Providencia, el pasado domingo.

Tras esto, se decretó la máxima medida cautelar en su contra, la prisión preventiva en una cárcel de Rancagua, durante los 90 días que dure la investigación.

Defensa de Valdivia

La abogada del exjugador, Erika Maira, señaló previo a la audiencia, que éste a prestado “toda la colaboración necesaria en esas diligencias de la detención a los funcionarios de Carabineros y es trasladado a realizar las diligencias de rigor, el día de hoy prestó declaración como medio de defensa entregando toda la información necesaria”.

En ese sentido, detalló que Valdivia “incluso autorizó para que puedan revisar sus chats y conversaciones con esta víctima con quien en definitiva ella establece esta vinculación que deriva en esta cita que termina en relaciones sexuales que son de carácter consentido”.

Según la abogada, aquí “existe una situación en la que ellos se ponen de acuerdo para salir, ella lo invita a su domicilio, ella lo invita al restorán donde llega él a conversar con ella, posteriormente ella lo invita a su domicilio y ese contexto se produce una interacción sexual como cualquier otra”.