Luis Slimming se convierte en tendencia viral por cuestionarle a Gabriel Alemparte sus críticas a Irací Hassler: “Guarello debió haberte sacado la chu***”

Luis Slimming se convirtió esta semana en tendencia viral de redes sociales tras cuestionar al abogado y panelista del programa político “Sin Filtros”, Gabriel Alemparte.

El comediante, invitado al podcast “Vamo a calmarno”, no dudó en criticar la postura de Alemparte, de quien aseguró estar aprovechándose de las polémicas en su espacio y redes sociales para “que gane el hue*** de tu sector”.

El recado de Luis Slimming a Gabriel Alemparte

Los virales dichos del standupero llegaron luego de una conversación en la que Slimming reconoció su incomodidad ante la polarización de las críticas frente a algunos de sus chistes o los de otros humoristas, y en general, la molestia casi segmentada del público.

“En general, a uno siempre le da rabia un hue*** fome. A mí me pasa, a veces yo veo a Pancho del Sur, pero ‘put***, el hue*** fome’, y como que me da rabia. Entonces, entiendo esa rabia”, señaló el comediante.

Lo único que estai (sic) haciendo es tratar de cagarla pa’ que gane el hue*** de tu sector. Entonces, esa pelea deshonesta es la que me molesta — Luis Slimming

“Por otro lado, yo creo que tiene más que ver con una cuestión política. ¿Cachai? De que yo en Twitter (NdR: X) soy mucho más de comentar, y en Instagram soy muy de derecha, jajajá. Salgo con mi familia. ‘Hue***, vayan a verme’, en cambio en Twitter (NdR: X) soy muy de izquierda. Entonces, ahí la gente, claro, que ‘pa’ qué metís política en tu humor’, y la cuestión, y se enojan porque critico a (Augusto) Pinochet. Y como ‘ya poh, hue***’. Como que eso me da rabia. Y más encima se enojan hue*** que no, bueno, filo”, explicó.

“La cosa es que uno comenta, habla de actualidad, no sé poh, pasan cuestiones que obviamente dan rabia y uno las comenta. ‘Ah, pero no dijiste nada con el otro caso’, y era como ‘put***, no tengo porqué comentar todo’ ¿Cachai? A pesar de que sí veo la paja en el ojo ajeno, tampoco dejo de verla en el propio, y no ando comentando todo el día. Si tampoco soy Tomás Mosciatti”, agregó.

“La idea es poder hacer un chiste de la hue***. Y la gracia es que te riai (sic), que no te enojís (sic). Pero insisto, esa gente que se enoja no es real. Deben ser, de verdad, y aquí puedo sonar conspiranoico, pero de verdad hay una red de bots y hue*** que están siendo, no sé si pagados, pero su pega es justamente (...) hue***, veís (sic) una noticia que le estaba pegando a nuestro sector y ‘put***, invéntale hue***, tírale mier***, critícala’”, reflexionó el humorista, quien ejemplificó su molestia con la postura crítica que tomó Alemparte luego del video publicado por la candidata a alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, junto al youtuber Hermann Heim.

“Esta misma cuestión, del video que grabó la alcaldesa de Santiago, que le meten la cabeza en el agua, al otro. Y dicen: ‘Oye, hue***, miren los métodos de tortura’. ¡Cállate, hue***! Voh (sic) estai (sic) sentado en el mismo panel que torturaba gente así, hue***”, reclamó.

“Así que no te ofende, de verdad. Lo único que estai (sic) haciendo es tratar de cagarla pa’ que gane el hue*** de tu sector. Entonces, esa pelea deshonesta es la que me molesta. ¿Cachai (sic)? Porque no es que te moleste el chiste, porque tus amigos hacían eso. Entonces, no hue***. ¡Alemparte cul***, a voh (sic) te hablo! Guarello debió haberte sacado la chu***”, finalizó.