¿Qué se siente morir en todas las teleseries? Felipe Rojas se sincera sobre el fatal destino de sus personajes en las ficciones de Mega

Un estresante y potente capítulo se vivió en el capítulo de este miércoles 23 de octubre del remake de la teleserie nocturna “El Señor de la Querencia” de Mega, cuando José Luis -interpretado por Gabriel Cañas-, da muerte a sangre fría a Alberto -personaje de Felipe Rojas- con un disparo de escopeta en la espalda, ante una desesperada Herminia (Francisca Walker).

Por lo fuerte de la escena, y dado que esta es una nueva muerte de un personaje interpretado por el actor Felipe Rojas, el intérprete fue entrevistado por las redes sociales de Mega, donde bromearon con el fatal destino que han tenido sus roles en las ficciones del canal de Vicuña Mackenna.

“Dejen de matarme, por favor”, partió diciendo Felipe Rojas a la cámara, entre risas, y mientras en una imagen paralela se podía observar su interpretación en la triste y violenta muerte de Alberto, quien segundos antes de fallecer, le declara todo su amor a Herminia.

“Quena, deja de matarme”

Así, el actor al ser consultado sobre el destino de sus papeles, le mandó de inmediato un mensaje a la directora ejecutiva del área dramática de Mega, Quena Rencoret, señalando que “terrible... no sé, tratar de decirle a la Quena que deje de matarme, por favor”.

Sin embargo, en un instante ya más alejado de las bromas, Felipe Rojas reconoció que “es súper entretenido morir en la ficción”.

Luego, pasó a revisar la muerte de Alberto tal como se vió en pantalla, comentando que sí, siempre ha muerto baleado en las teleseries y que ahora “me tocó ahí como en el riñón”.

“Imagínate estar muriendo alrededor de la Fran (Walker) que es seca, de la Vane Peric (actriz que interpreta a Violeta) que es muy buena, yo a ella no la conocía y encuentro que es seca, cada vez que he visto la querencia me sorprende mucho lo buena que es”, añadió el actor sobre sus compañeras de elenco.

Después, le tocó ver la muerte de su personaje en “Generación 98″, el “Moco” Rodríguez, instante en el que se sobresaltó al sentir el balazo. “Es triste, pero a la vez simbólicamente hermoso”, cerró reflexionando Felipe Rojas sobre la constante muerte de sus personajes.