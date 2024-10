“Uno tiene derecho a calentar el agüita y no tomarse el té”: Monserrat Álvarez raya la cancha por denuncia contra Jorge Valdivia

Durante esta jornada en “Contigo en la Mañana” se conversó largo y tendido sobre el caso de Jorge Valdivia, quien ha sido denunciado por dos mujeres acusando violación. El primer hecho habría ocurrido el viernes pasado y el segundo, el domingo.

Valdivia manifestó en su declaración respecto a la primera mujer denunciante, que sostiene que despertó el día lunes en su departamento, sin recordar nada sobre un encuentro sexual.

Comentando esto estaban, cuando la conductora del matinal de Chilevisión, Monserrat Álvarez comenzó a dar su punto de vista. “De lo que me acabo de acordar es de un herencia muy grande del mundo machista, que es una cuestión que a nosotras nos enseñaron y que acabo de cachar lo terrible que es”, dijo la periodista con respecto a las supuestas señales que se envían a los hombres y que para muchos, es argumento para decir que hubo consentimiento.

“Nosotras nos sentíamos culpable si calentábamos la sopita y no nos tomábamos la sopa. En el fondo, te decían ‘calentaste el agüita y no te tomaste el té’. Y uno tiene derecho a calentar el agüita y no tomarse el té”, precisó Álvarez.

“No se sientan culpables”

En la misma línea, recalcó que “eso es súper importante, y lo digo como experiencia juvenil. Cuando tú te empezabas a besuquear con alguien no te atrevías a decir que no, porque ya habíamos calentado el agüita”.

“Hoy es súper importante que las chicas sepan que pueden decir que no y que no se sientan culpables por haber besuqueado y después no querer tener relaciones sexuales. Eso es parte de nuestros derechos y de la fortaleza que hay que enseñarle a las mujeres”, sentenció.

