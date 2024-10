“Fui llevado a la cárcel sin haber hecho nada”: Óscar Garcés reflexionó tras detención de Valdivia denunciado por violación

El actor y exchico reality, Óscar Garcés, se refirió a la detención de Jorge Valdivia -denunciado por dos delitos de violación- y recordó cuando él fue acusado de abuso sexual el año 2009, pero finalmente ganó los dos juicios en su contra.

PUBLICIDAD

Producto de esto, criticó que se realice una condena social antes de la resolución del tribunal, puesto que en su caso fue declarado inocente, pero de igual forma “el daño estaba hecho”.

“En al año 2009 fui formalizado por abuso. Llevado a la cárcel y sin haber hecho nada. Decretaron 90 días de investigación. Y las mismas pruebas que se presentaron en el primer juicio, 120 días después, eran las mismas. Nunca hubo pruebas”, escribió en un largo texto de Instagram.

“Yo, si o si, siempre estaré a favor que estos casos, se denuncien y se investiguen. Y por sobre todo proteger a la víctima. Pero los medios y las redes solo buscan hacer daño. En mi caso personal me jodieron la vida. Y cuando gano todos los juicios, ya el daño estaba hecho. Me despidieron de TVN y no pude volver a México”, lamentó.

Tras esto, entregó su opinión respecto a loas falsas acusaciones y las sanciones que se deberían aplicar.

“A mi modo de ver las cosas y sin tomar parte del imputado o víctima. Qué pasa si después de los años de investigación y no se llega a nada. No debería haber una investigación por si todo es un montaje. No debería haber una sanción para la person@ quien inventó esto? Yo ,insisto (desde mi experiencia) donde ningún protocolo funcionó, donde fui golpeado y denigrado por la prensa y policía”, recordó.

Los descargos de Óscar Garcés tras ser acusado

Además, valoró haber podido ganar los dos juicios e incluso reveló una curiosa actitud de parte de los demandantes.

PUBLICIDAD

“Gracias a Dios y a que jamás haría nada que se asemeje a un abuso, pude ganar los dos juicios. Aún así, mientras estaba la investigación fueron capaces de llamar para pedir plata para retirar la demanda. Ya empiezas a saber que todoooo mentira. Y que te joden tu vida y tu entorno”.

Finalmente, criticó el engorroso sistema judicial que dificulta poder quererrarse ante las falsas acusaciones.

“Para poder querellarme o demandar, primero debes dar con su domicilio. Pagar de tu bolsillo a un notificador para poder notificar. Cuatro cambios de domicilio aguanté. .Ustedes los que se burlan y solo hacen daño, incluyo a la tv. Nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario”, sentenció.