“La lección que uno saca”: Mauricio Israel aseveró que tras la detención de Jorge Valdivia por acusación de violación “hoy día no puedes ni saludar”

El impacto generado en el país por el encarcelamiento de Jorge Valdivia en un recinto penitenciario de Rancagua tras ser denunciado de violación por una joven tatuadora, y la acusación por el mismo delito de agresión sexual en contra del exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, fueron los temas que abordó el comentarista deportivo Mauricio Israel, quien en su programa “Así son las cosas”, aseguró que “hoy día ni puedes saludar” ante un eventual problema judicial.

Fue en su espacio de Tevex donde el comunicador reflexionó junto a Patricio Yáñez respecto de los delitos imputados a Valdivia y Monsalve.

La reflexión de Mauricio Israel

“Patito, no podemos hacernos los tontos con respecto a ciertos temas. Lamentablemente, estamos en una situación en la que todos los días aparecen cosas, y yo creo que es muy bueno que toquemos el tema, no desde el punto de vista de hacer un juicio, ni de tomar partido de la situación que está viviendo Jorge Valdivia, sino que porque estamos enfrentados en una situación que hace que nos cuestionemos un montón de cosas que tienen que ver con la relación que existe hoy en día entre los seres humanos”, inició.

Estamos enfrentados en una situación que hace que nos cuestionemos un montón de cosas que tienen que ver con la relación que existe hoy en día entre los seres humanos — Mauricio Israel

“Todo esto parte con la acusación de violación a Monsalve, el subsecretario del Interior, y de repente aparece una acusación a Jorge Valdivia, que muchos dicen ‘no, esto es para tapar lo de Monsalve’, pero en fin, al final del día, en el caso de Valdivia, viene la denuncia, es flagrancia, lo toman detenido, lo formalizan, y lo dejan detenido, porque Jorge Valdivia tenía además una acusación de violencia hace un mes atrás”, agregó.

“Por lo tanto, esa reincidencia hace que sea un peligro para la sociedad, y al segundo día después, o sea, esta mañana (ayer), aparece una segunda denuncia por violación. Ocurrida dos días antes”, puntualizó el conductor del programa.

“Y todo el mundo empieza a especular, y todo el mundo empieza a hablar de que es bueno pa’ esto, que es bueno pa’ esto otro, que engañaba a la Daniela (Aránguiz), que engañaba a la Maite (Orsini). Cosas que a mí, de verdad, no me importan mucho”, indicó Israel, quien tras ello, evidenció su mayor preocupación tras los casos de Monsalve y Valdivia.

“Lo que yo sí siento es que nos estamos enfrentados hoy día a una situación muy delicada, y más allá de entrar en juicios, y de tratar de buscar excusas o tratar de encontrar artimañas, aquí lo que nosotros tenemos que tener claro y la lección que uno saca es que hay que andar pisando huevos”, afirmó.

“Pisando huevos, porque antes Pato, y tú lo sabes perfectamente bien, las relaciones entre hombres y mujeres se daban de una forma diferente. Hoy día no podís (sic) ni saludar”, aseguró el comunicador, cuyas palabras fueron replicadas por Yáñez, quien si bien reconoció que la sociedad actual difiere mucho de la de hace varias décadas, no le genera ningún problema ni temor de andar con mayor cuidado en su relación cotidiana con mujeres.

Aquí lo que nosotros tenemos que tener claro y la lección que uno saca es que hay que andar pisando huevos — Mauricio Israel

“Es que ha cambiado todo, y en la medida que cambie todo, esto permite cierta igualdad, poh. Así lo veo yo”, dijo.

“Yo veo en el sentido de cómo evoluciona, y uno lo ve en la actividad que yo jugué tantos años, el fútbol. El fútbol femenino hoy día ha crecido, el fútbol femenino sigue creciendo, y hay chicas que se están manifestando en relación a que ‘bueno, queremos obtener, queremos cobrar, queremos ser tratadas como son tratados los futbolistas’. Y eso lo verá el mercado, si es que es así o no. Si es que es atractivo o no es atractivo”, indicó el exfutbolista, quien insistió en su postura de no temer a los cambios, pese a que Israel le consultó si “¿no te da miedo, de repente, conocer a alguien y que tú no sepas qué intenciones pueden haber detrás?”.