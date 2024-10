“¡Vota Fácil, vota Naya!”: Imitador saca aplausos con personificación de la reconocida influencer

No sólo Stefan Kramer tiene un gran talento para las imitaciones, sino que hay más personas con muchas habilidades en nuestro país. El imitador Felipe Parra sacó aplausos con su último video en donde encarnó a nada más ni nada menos que Naya Fácil, y en el marco de las elecciones, hizo un sketch de una hipotética candidatura a alcaldesa.

PUBLICIDAD

Parra se subió a un podio imitando una conferencia de prensa, en donde le consultan a Naya sobre su candidatura y por quién se inclina a votar en estas elecciones municipales, y ella responde: “¡Por el más guapo!”, en referencia a la entrevista que hizo con Pamela Díaz para “Sin Editar”, que sigue siendo la más vista en su canal de Youtube.

Luego él se ríe como la influencer, y a ojos cerrados cualquiera que conoce a Naya Fácil se podría confundir. “De verdad chiquillos. Te lo juro”, bromeó. Ella le contó a sus “facilines” que va de candidata, no tiene claro por qué, pero de que va, va.

“Yo no entiendo tanto de política”, imitó a Naya, “pero ustedes me conocen, saben todo lo que me ha costado, todas las personas que me eché encima para lograr mis sueños. De verdad, confío en ustedes, voy a ser la mejor alcaldesa de Chile mejor que el Boric”, dijo.

Naya Fácil | Instagram

“¡Vota Fácil!”

Ahora “Naya Fácil” pasó a hablar sobre sus promesas de campaña, “en el tema de las vivienda me encantaría que todos tuvieran a sexo... perdón, acceso a 5 casas, igual que yo. Que me las gané con el sudor.... para qué vamos a entrar en detalle”, añadió con su característica risa.

Para cerrar esta “conferencia de prensa”, le consultaron sobre Cathy Barriga, y ella cerró diciendo que “se la está llevando muy fácil, y la única fácil soy yo. Vota en cuatro... o sea, Vota 4. Vota Fácil, Vota Naya”.

La misma Naya Fácil reaccionó a este video en los comentarios y escribió: “JAJAJAJ CTTTM ASÍ SOY”. Incluso el animador de TVN, Jean Philippe Cretton, comentó y lo trató de “seco”.

PUBLICIDAD

En sus historias de Instagram, la imitada continuó exponiendo su reacción, y señaló que casi llora de la risa. “Qué huea el humor de esa persona, me encantó (...) No lo puedo creer, es raro verse en una distinta perspectiva, o sea, así me ven ustedes ¡Ay no chiquillos!”, bromeó.

Ella lo calificó como un excelente trabajo y felicitó al imitador, “¡Excelente imitación! Me cagué de la risa, muy buena y saludo a todo su equipo”, comentó la influencer.