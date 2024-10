Arturo Vidal se convierte en viral de redes sociales gracias a su peculiar votación en elecciones: “Primero el blanco, como siempre; el azul segundo, como siempre”

Su primera experiencia electoral en la comuna de San Joaquín tuvo este domingo el futbolista de Colo Colo, Arturo Vidal, quien en su votación de los candidatos regionales y municipales se convirtió en viral de redes sociales al enviarle un nuevo recado a los seguidores de Universidad de Chile.

PUBLICIDAD

Vestido con un short de jeans y camiseta negra, el King llegó hasta su local de votaciones en la populosa comuna, donde no dudó en reconocer que poco conocía del proceso electoral al ser la “primera vez que voto acá. Voto por uno en cada papeleta y después la cierro así y así”.

La viral broma de Arturo Vidal a la U

Atendido con gran atención por parte de las vocales de mesa que recibieron su sufragio en el colegio Infocap, ubicado en avenida Departamental, el mediocampista albo capeó con su habitual humor el asedio de decenas de personas y otros tantos medios de prensa que trataron de conocer sus impresiones respecto del proceso electoral.

Fue en medio de esa expectación que el futbolista se percató de un particular detalle en las cajas receptoras de los cuatro votos (alcaldes, gobernadores regionales, concejales y consejeros regionales), y que motivó su viralizada frase: “Cierto, blanco, es verdad. Primero el blanco, como siempre; el azul segundo, como siempre”.

Como era de esperar, su nueva broma al club universitario, escoltas de los albos en la definición por el título del Campeonato Nacional (63 puntos el Cacique contra 61 de la U), causó estragos en diferentes redes sociales.

Blanco, es verdad. Primero el blanco, como siempre; el azul segundo, como siempre — Arturo Vidal

Como en TikTok, donde varios fanáticos del club popular lo felicitaron por su “buena disposición para grabar un video o tomarse una foto”, y por aseverar que “primero el blanco y segundo el azul”.

En la red social X su hilarante comentario también se convirtió prontamente en tendencia, con seguidores que lo catalogaron como un tipo “muy simpático”, o “muy querible”.

A los hinchas de la U, en tanto, la espontánea broma de Vidal no cayó nada de bien, y no pocos le indicaron que “había vuelto loco” o “no hay día que no se acuerde de la U. (Israel) Poblete (autor del único gol del triunfo azul de este año en el estadio Monumental) los hiciste pic***”.