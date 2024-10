Las dos caras de la moneda: Exparticipantes de “Gran Hermano” mostraron cómo vivieron estas elecciones municipales

A diferencia de las elecciones pasadas, esta vez los chilenos, y todas las personas que estaban habilitadas para sufragar, tuvieron dos jornadas para ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales y regionales. Y al igual que las anteriores, su carácter era obligatorio.

Como todos, dos exparticipantes de la primera temporada de “Gran Hermano” fueron llamados a votar. Uno decidió quedarse en su casa y publicar una reflexión sobre por qué optó por no sufragar, mientras que el otro fue llamado a desempeñarse como vocal de mesa.

Hans Valdés, el participante que duró casi cinco meses en la casa más famosa del mundo, fue llamado a ser vocal de mesa en la Escuela Superior Nueva Bilbao ubicada en Constitución de la Región del Maule. “Somos chilenos loco, hay que cumplir con nuestros deberes”, escribió en sus historias en una foto junto a sus compañeros de mesa.

Una vez que llegó este último día de votación a su local de votación, él publicó la imagen de un maté y señaló que llegó más preparado para esta jornada, ya que reclamó por el hambre que sentía durante el primer día. Incluso, Hans Leonel fue entrevistado en las afueras del establecimiento.

La otra cara de la moneda

Por otro lado, Benjamín Lagos, el primer eliminado del reality que sólo alcanzó a permanecer una semana en el encierro, estaba lejos de las mesas de votación. Él subió una foto a las orillas de una piscina y escribió irónicamente: “Aquí después de ir a votar por alguien que ni conozco que promete hacer mi vida mejor”, e inmediatamente aclaró “no fui a votar, me chupa un huevo la política”.

Él explicó sus ideas en una segunda historia donde comentó “abierto al diálogo, yo no voy a cambiar el mundo, los políticos tampoco. Los llenan de falsas esperanzas para tenerlos controlados. Qué izquierda, qué derecha son todos iguales. Bueno, el comunismo es un chiste, pero se entiende”.

“Cada 4 años uno de un lado y después del otro. Por más de 23 años he escuchado ‘estamos caga*** con este presidente y políticos’. Nunca he escuchado: ‘estamos felices’. No me hagan caso en nada de lo que sigo. A diferencia de los políticos, yo no prometo cambiar la vida de nadie”, continuó.

Finalmente, el joven explicó que sí va a pagar la multa como el resto de las personas que no se excusaron y no asistieron a votar. “Soy de Rancagua, en lo que me sale en bencina ir a votar, pago la multa”, detalló.

“Bueno, otro indicio de lo desesperados que están los gobiernos de que la gente se de cuenta de lo nefastos que son, que tengas que pagar multas si no votas”, cerró.

